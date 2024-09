Palma steht heute, am 21. September, unter dem Zeichen des leichten Regens. Die Bewohner dieser mediterranen Perle und die Besucher können sich auf erfrischende Temperaturen und einem verhältnismäßig gemäßigten Wetter freuen.

Temperaturüberblick

Wir erwarten heute eine minimale Temperatur von 18.2ºC und eine maximale Temperatur von 26.16ºC. Am Morgen beginnen wir mit einem milden 18.2ºC und während des Tages erwärmt sich die Stadt auf moderate 25.09ºC. Am Nachmittag kühlt sich das Thermometer auf 22.42ºC ab und die Nacht bringt uns angenehme 21.23ºC.

Gefühlte Temperaturen

Unser menschlicher Körper reagiert empfindlicher auf das Wetter, also lassen Sie uns einen Blick auf die gefühlten Temperaturen werfen. Am Morgen werden wir 18.14ºC fühlen, was im Laufe des Tages sich auf 25.04ºC erhöht. Am Nachmittag fühlen wir uns bei 22.78ºC noch sehr wohl und die Nacht bringt uns eine angenehme gefühlte Temperatur von 21.73ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Unsere heutigen Analysen zeigen einen atmosphärischen Druck von 1015 hPa und eine relative Luftfeuchtigkeit von 53%. Der Wind wird voraussichtlich mit einer Geschwindigkeit von 5.68m/s wehen, seine Richtung wird 103º sein, und wir können Böen von bis zu 6.69m/s erwarten. Zum Abschluss: Tragen Sie unbedingt einen Regenschirm bei sich! Die Wolkendecke beträgt 100% und die Regenwahrscheinlichkeit in Palma beträgt heute eindeutige 100%. Schützen Sie sich, genießen Sie den Tag und das erfrischende Wetter!