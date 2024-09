Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser! Wie wir alle wissen, kann das Wetter auf Mallorca fast genauso vielfältig sein wie die Insel selbst. Für den heutigen Tag - 21. September 2024 - prognostizieren wir in Sóller einen mäßigen Regenfall. Da wird der Sonnenanbeter einer seiner seltenen Regenschirmtage auf der sonnenverwöhnten Insel erleben. Bereiten Sie sich also auf einen Regentag vor, denn die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei soliden 100 Prozent

Temperaturen

Die Temperaturen schwanken heute zwischen angenehmen 17,44ºC am frühen Morgen und maximalen 25,38ºC. Im Laufe des Tages erwartet man tagsüber 24,17ºC, während es am Nachmittag auf 21,09 ºC abkühlt. Die Nacht hält mit 20,81ºC recht mild für uns bereit. Perfektes Wetter, um mit einer Tasse Heiße Schokolade im Haus zu bleiben!

Gefühlte Temperaturen

Aber wie werden wir diese Temperaturen eigentlich wahrnehmen? Die gefühlte Temperatur, also die thermische Sensation unseres Körpers, liegt morgens bei etwa 17,38ºC. Tagsüber fühlt es sich an wie 24,03ºC und am Nachmittag erwarten wir eine gefühlte Temperatur von 21,37ºC. Die Nacht bringt uns eine gefühlte Temperatur von 21,3ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Auch wenn der Regen dominierend in unserer heutigen Prognose ist, wollen wir die weiteren wettertechnischen Details nicht außer Acht lassen. Der atmosphärische Druck liegt heute bei stabilen 1016 hPa, während die Luftfeuchtigkeit bei 53 Prozent liegt. Der Wind kommt mit einer Geschwindigkeit von 2,21 m/s aus Richtung 105º. Dabei sind Böen mit einer Stärke von bis zu 3,36 m/s zu erwarten. Die Wolkendecke zeigt sich bedeckter als ein voller Cappuccino, sie beträgt nämlich 100%.

Zusammengefasst: Großer Regenschirm, wasserfeste Kleidung und warme Getränke sind heute in Sóller Ihre besten Freunde. Der meteorologische Herbst zeigt sich auf Mallorca von seiner feuchten Seite. Bleiben Sie trocken und genießen Sie das Schauspiel - es gibt kein schlechtes Wetter, nur falsche Kleidung!