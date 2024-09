Das wunderschöne Cala Millor auf Mallorca weicht am 21. September 2024 überraschend seiner gewohnten sonnigen Persönlichkeit und erwartet einen Tag der belebenden Erfrischung mit mäßigem Regen. Die Temperaturen schwanken zwischen angenehmen 20,56ºC und 23,21ºC, während die wahrgenommenen Temperaturen das Gefühl eines milden Herbsttages vermitteln. Mit einem Atmosphärendruck von 1016 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 66%, ergänzt durch eine Windgeschwindigkeit von 6,43m/s aus 95º Richtung, können wir erwarten, dass der Tag feucht und windig wird, aber dennoch den angenehmen Charme der spätsommerlichen Rubrik, die Mallorca so bekannt macht, bewahrt.

Moderate Temperaturen trotz mäßigem Regen

Die Mindesttemperatur für den Tag wird bei angenehm frischen 20.56ºC liegen, während die Höchstwerte einen gemäßigten Höhepunkt von rund 23.21ºC erreichen. Die Tageszeiten weisen eine deutliche Temperaturverteilung auf, die sich wie folgt gestaltet: Morgens werden wir bei 20.68ºC starten, am Nachmittag bis auf 22.87ºC steigen, bevor wir uns wieder auf mildere 21.81ºC herunterkühlen. Die Nacht wird ihren Abschluss bei milden 22.73ºC finden.

Das Wärmeempfinden im Detail

Das thermische Empfinden, oftmals als "fühlt sich an wie"-Wert betrachtet, zeichnet am 21. September ein ähnliches Bild wie die tatsächlichen Zahlen. Morgens starten wir bei 20.61ºC, steigen am Tag auf 22.94ºC an und springen nachmittags auf 22.27ºC. Ein nächtlicher Abschluss bei 23.12ºC rundet den Tag ab.

Luftdruck, Feuchtigkeit und Wind: Weit mehr als nur Zahlen

Das Wetter ist mehr als nur Temperaturen, und so spielen auch Aspekte wie Luftdruck, Feuchtigkeit und Wind eine entscheidende Rolle. Mit einem Atmosphärendruck von 1016 hPa können wir stabile Wetterbedingungen erwarten. Die Luftfeuchtigkeit wird bei 66% liegen, was für die Bewohner eine nicht ungewöhnliche Feuchtigkeit darstellt. Der Wind bläst unterdessen mit einer gemäßigten Geschwindigkeit von 6.43m/s aus 95º und Böen von 7.19m/s treffen auf die Insel, was dem Tag einen erfrischenden Charakter verleiht. Mit einer Wolkendecke von 99% und der Regenwahrscheinlichkeit von 100% können wir uns also auf einen erfrischenden Mittag und einen gemütlichen, regnerischen Nachmittag einstellen.