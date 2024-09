An diesem 21. September 2024 begrüßen wir einen frischen, regnerischen Tag in Port d'Andratx, einer malerischen Stadt an der Südwestküste Mallorcas. Zusammen mit dem Herbstbeginn wird erwartet, dass der Himmel ganz von Wolken verdeckt ist, und die Regenwahrscheinlichkeit ist bei 100%. Damit ist mäßiger Regen das vorherrschende Wetterphänomen des Tages.

Temperaturen In Bezug auf die Temperaturen zeigen die Daten, dass der Tag ein Mindestwert von 20.64ºC erreichen wird und auf ein Maximum von 24.11ºC steigt. Bereits am Morgen erwartet uns eine Temperatur von 20.64ºC, die bis zum Tagesmaximum von 24.06ºC ansteigt. Am Nachmittag nimmt die Temperatur leicht ab und erreicht 22.79ºC, bevor sie in der Nacht bei 21.5ºC bleibt. Gefühlte Temperaturen Nun, wie wird sich das Wetter tatsächlich anfühlen? Das thermische Gefühl, das die Luftfeuchtigkeit und den Wind berücksichtigt, zeigt uns, dass es morgens 20.64ºC und tagsüber 24.17ºC sein wird. Am Nachmittag wird das gefühlte Temperatur leicht auf 23.16ºC absinken und in der Nacht auf 21.95ºC. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Zum Schluss sehen wir uns den atmosphärischen Druck, die Luftfeuchtigkeit und die Windstärke an. An diesem regnerischen Tag wird der atmosphärische Druck bei 1015 hPa liegen und die Luftfeuchtigkeit beträgt 63%. Der Wind wird eine mäßige Geschwindigkeit von 5.38m/s haben und hauptsächlich aus Richtung 92º wehen. Mit Böen von bis zu 6.6m/s sollte man aber den Regenschirm sicher festhalten!