Der Herbst zieht mit gemischtem Wetter in Cala Rajada ein. Während wir eine angenehm temperierte Brise genießen, lässt der Himmel die einen oder anderen Regentropfen fallen. Die Bewohner und Besucher dieses wunderschönen Küstenortes auf Mallorca dürfen sich auf die mäßigen Temperaturen freuen, die der Tag bringt, wenn auch begleitet von mäßigem Regen. Sicherlich jedoch eine ideale Situation für alle, die die intensiven Temperaturen des Sommers und die aufgeladene Atmosphäre der Trockenheit hinter sich lassen möchten.

Die Temperaturen

Die Temperaturspanne für den Tag liegt im Bereich von angenehmen 21.09ºC bis zu einem Maximum von 23.24ºC. Der Morgen beginnt erfrischend mit 21.25ºC. Im Tagesverlauf erwartet uns ein Höchstwert von 22.91ºC, der am Nachmittag auf etwa 22.4ºC abkühlt. Abendliche Nächte zeigen eine marginal höhere Temperatur von etwa 23.08ºC, was ein ruhiger und entspannender Abend für einen Spaziergang am Strand verspricht.

Gefühlte Temperaturen

Trotz der gemessenen Temperaturen liegt das tatsächlliche thermische Gefühl etwas anders. Morgens wird es sich wie 21.21ºC anfühlen, tagsüber etwas wärmer bei 23.01ºC, nachmittags 22.84ºC und in den Nachtstunden kann es sich bis zu 23.51ºC warm anfühlen. Es ist also im Allgemeinen ein klimatisch ausgeglichener Tag, sowohl in Bezug auf die gemessenen als auch auf die gefühlten Temperaturen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck für den Tag liegt bei 1016 hPa und die Luftfeuchtigkeit bei 67%. Es wird also eine relativ ausgewogene Luftfeuchtigkeit erwartet, die den Tag angenehm gestalten lässt, trotz des mäßigen Regens. Beim Wind handelt es sich um moderate Geschwindigkeiten von 7.17 m/s aus einer Richtung von 99º und Böen von bis zu 7.6 m/s. Eine ziemlich bewölkte Atmosphäre ist vorhergesagt, mit 99% Wolkendecke und einer Regenwahrscheinlichkeit von 100%.

In Anbetracht der Wettervorhersage, wünschen wir Ihnen einen positiven Tag in Cala Rajada. Vergessen Sie nicht, Ihren Regenschirm mitzunehmen und das malerische Küstendorf bei jedem Wetter zu genießen.