Gemäß der neuesten Prognosen halten die Meteorologen einen Schirm für notwendig in Palma am 22. September 2024. Ein Wettertag, der durch eine hohe Regenintensität geprägt sein wird, vorhergesagt mit einer Regenwahrscheinlichkeit von 100%. Desweiteren ist die Wolkendecke mit 97% angegeben, was uns einen eher ungastlichen Tag beschert.

Temperaturen in Palma am 22. September Die Temperaturen gehen morgens auf 20.2ºC zurück und erreichen im Laufe des Tages 26.47ºC, bevor sie am Nachmittag auf ein gemäßigtes 24.58ºC sinken und in der Nacht ein mildes 21.86ºC erreichen. Gefühlte Temperaturen Die meteorologischen Daten weisen darauf hin, dass die gefühlten Temperaturen morgens 20.63ºC, tagsüber 26.47ºC, nachmittags 24.87ºC und nachts 22.14ºC betragen werden. Daher sollten Bewohner und Besucher entsprechend für diese Wetterbedingungen gekleidet sein. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Was den atmosphärischen Druck betrifft, so wird ein Niveau von 1013 hPa prognostiziert. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 61%. Es wird ein ziemlich schwacher Wind erwartet, der mit 3.64 m/s wehen und auf bis zu 5.09m/s in Böen steigen wird. Die Windrichtung wird voraussichtlich 80º sein.