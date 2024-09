Ein intensiver Regentag steht uns in der idyllischen Gemeinde Sóller auf Mallorca bevor. Mit Temperaturen, die zwischen 19,44°C und 25,74°C schwanken, bietet der 22. September 2024 ein feuchtes, aber relativ mildes Klima. Während des Tages erwartet uns eine mittlere Luftfeuchtigkeit von 63%, wie üblich für den Herbstbeginn auf der Insel.

Dem Thermometer folgend

Im Detail betrachtet bewegen sich die Temperaturen in Sóller im Laufe des Tages in einer Bandbreite zwischen morgendlichen 19,71°C und maximalen 25,74°C am Tage. Am Nachmittag sinken die Werte auf 22,86°C, bevor wir uns auf eine laue Nacht mit 20,54°C einstellen können. Die thermischen Gefühle, die oft von der Luftfeuchtigkeit beeinflusst werden, bleiben dabei nahe an den tatsächlichen Werten und bewegen sich zwischen 20,14°C am Morgen und 26,01°C zur Mittagszeit.

Gefühlte Temperaturen über den Tag

Trotz der starken Regenfälle bleiben die gefühlten Temperaturen einladend. Morgens fühlt es sich an wie 20.14ºC, während die Tagestemperatur bis auf gefühlte 26.01ºC ansteigt. Zum Nachmittag hin kühlt es auf gefühlte 23.24ºC ab, und in der Nacht wird es sich wie gemütliche 20.84ºC anfühlen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der Luftdruck liegt bei etwa 1014 hPa, was für eine beträchtliche Regenmenge an diesem Tag spricht. Der Wind weht zum Großteil mit einer Geschwindigkeit von 2,3 m/s aus ost-südöstlicher Richtung (133º), mit gelegentlichen Böen, die bis zu 2,96 m/s erreichen. Die Wolkendecke wird auf satte 92% geschätzt, wobei die Regenwahrscheinlichkeit bei 100% liegt. Besser, Sie haben ihren Regenschirm griffbereit!