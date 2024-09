Erwarten Sie heute in Alcúdia, an diesem 22. September 2024, keinen strahlenden Sonnenschein. Stattdessen kündigen die dunklen Wolken am Himmel den Einzug heftiger Regenfälle an. Lassen Sie uns gemeinsam einen Blick auf weitere Wetterdetails werfen, um Ihren Tag entsprechend zu planen.

Die Außentemperaturen im Verlauf des Tages An diesem Morgen ist es mit 20.42ºC bereits relativ warm. Im Verlauf des Tages erwärmt sich die Luft weiter auf 25.71ºC, bevor sie am Nachmittag auf eine immer noch angenehme Temperatur von 24.39ºC absinkt. Der Abend bringt dann eine minimale Abkühlung auf 22.97ºC mit sich, was für einen angenehmen Start in die Nacht sorgt. Die minimale Temperatur liegt heute bei 19.86ºC, während die maximale Temperatur einen Wert von 25.92ºC erreichen kann. Gefühlte Temperaturen in Alcúdia heute Die Gefühlstemperaturen, welche die kombinierten Effekte von Temperatur, Windgeschwindigkeit und Luftfeuchtigkeit berücksichtigen, werden heute Morgen bei 21ºC liegen und tagsüber einen Höhepunkt von 26.09ºC erreichen. Am Nachmittag wird sich das Thermometer gefühlt auf 24.76ºC abkühlen, während es in der Nacht einen relativ milden Wert von 23.33ºC anzeigen wird. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Im Hinblick auf den Luftdruck herrscht heute ein eher durchschnittliches Niveau von 1013 hPa. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 67%, was etwas über dem Durchschnitt liegt und zu dem intensiven Regenwetter beiträgt, das heute erwartet wird. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 5.28m/s aus der Richtung 173º und kann in Böen sogar eine Geschwindigkeit von 6.92m/s erreichen. Eine Wolkendecke von 90% und eine Regenwahrscheinlichkeit von 100% bedeuten, dass Sie heute in Alcúdia definitiv einen Regenschirm benötigen. Bleiben Sie sicher und passen Sie auf sich auf während dieses intensiven Wetters.