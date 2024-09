Die wunderschöne Stadt Cala Millor auf Mallorca könnte am 22. September 2024 ein dramatisches Wetterereignis erleben. Nach aktuellen Vorhersagen wird mit heftigem Regen gerechnet. Mallorca-Liebhaber und Einheimische sind dazu angehalten, sich auf das Unwetter vorzubereiten und angemessene Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Der Tag wird von Temperaturen geprägt, die zwischen angenehm bis angetoucht schwanken. Die Einwohner und Besucher der Insel können bei einer vollen Wolkendecke und Regenwahrscheinlichkeit von 100% praktisch keinen Sonnenstrahl erwarten.

Temperaturen des Tages

Die Temperaturen für den Tag in Cala Millor bewegen sich in einem Bereich von 21.21ºC bis 25ºC. Am Morgen wird es mit voraussichtlich 21.21 ºC erfrischend sein. Am Tag erwärmt sich die Atmosphäre auf 24.02 ºC, während am Nachmittag 24.44 ºC werden erreichen. Die Nacht hält jedoch milde und angenehme 22.63ºC bereit.

Gefühlte Temperaturen

Dank des starken Regens wird sich das Wetter jedoch kühler anfühlen. Morgens werden wir ein thermisches Gefühl von 21.63ºC haben, tagsüber jedoch 24.46ºC und sogar am Nachmittag mit 24.74 ºC merklich kühler. Für die Nachtstunden können wir eine gefühlte Temperatur von 22.96ºC erwarten.

Daten zu Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Denken Sie daran, dass die Atmosphäre einen Druck von 1014 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 76% haben wird. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 5.97m/s aus Richtung 120º wehen, mit Böen bis zu 6.57m/s. Trotz der starken Böen bleibt das Wetter von bemerkenswerter Stabilität und Konsistenz.

Abschließend bitten wir alle, sich bewusst zu sein und sich anzupassen, um sich gut auf dieses wetterbezogene Ereignis vorzubereiten. Wir wünschen Ihnen einen sicheren und angenehmen Tag in Cala Millor, auch angesichts dieses ungewöhnlichen Wetters.