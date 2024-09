Wir starten den heutigen Tag mit einem frischen Wetterbericht aus Santanyí, Mallorca. Das klimatische Szenario, das uns am 22. September 2024 erwartet, ist ein eher nasser Tag. Nach der Vorhersage dürfen wir uns auf einen mäßigen Regen einstellen. Mit dem Himmel, der sich auf 100% bedeckt präsentiert und einer ebenso hohen Wahrscheinlichkeit von Regen, wird jeder Regenschirm zu Ihrem besten Freund an diesem Tag. Lasst uns ein wenig mehr in die Details gehen.

Eine genaue Analyse der Temperaturen Aktuell sind die erwarteten Mindest- und Höchsttemperaturen für den Tag jeweils 21,79°C und 25,88°C. Was den Tagesverlauf betrifft, so wird von uns vorausgesagt, dass es am Morgen ein mildes 22,77°C geben wird. Der Tag erreicht seinen Höhepunkt mit 25,03°C. Am Nachmittag sinken die Temperaturen leicht auf 24,86°C und kühl ab auf 22,81°C in der Nacht. Die gefühlten Temperaturen inklusive Die Feinheiten der gefühlten Temperaturen sind auch in der Diskussion wichtig. Zu Beginn des Tages erwarten wir ein gefühltes morgendliches Wärmegefühl von 23,27°C, das im Laufe des Tages auf 25,49°C ansteigt. Während des Nachmittags rechnen wir mit einer gefühlten Temperatur von 25,20°C. Ende des Tages wird es mit einer geschätzten gefühlten Temperatur von 23,21°C abkühlen. Wir sehen uns den Luftdruck, die Luftfeuchtigkeit und den Wind an Der atmosphärische Druck beträgt rund 1013 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 73%. Zu der erwarteten Windgeschwindigkeit: Der Wind bläst mit 5,42m/s aus Richtung 239° mit Böen, die 5,93m/s erreichen. Bitte berücksichtigen Sie auch diese Informationen, wenn Sie Ihre Aktivitäten für den Tag planen. Halten Sie also Ihre Regenschirme bereit, packen Sie entsprechend für diesen regnerischen Tag auf Mallorca und machen Sie das Beste aus dem Tag. Bleiben Sie sicher und genießen Sie den kühlen Wettercharme im mediterranen Klima Santanyís. Wir werden Sie mit, weiteren Wetterupdates auf dem Laufenden halten.