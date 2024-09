Das Wetter in Palma bringt heute einen Hauch von Frische, da wir einen leichten Regenfall erwarten können. Die Temperaturen variieren dabei zwischen einer angenehm kühlen Mindestmarke von 19.38ºC und einem Maximum, das bei 26.43ºC liegt. Trotz des Regens sind die feuchtigkeitsliebenden Palmenbäume zufrieden, während die Sonnenanbeter möglicherweise als einzige enttäuscht sein werden.

Genauere Temperaturdetails

Mit 19.42ºC am Morgen starten wir frisch in den Tag. Der Höhepunkt unserer Temperaturspanne wird am Mittag erreicht, wenn das Thermometer bis auf 26.09ºC klettert. Am Nachmittag erwarten wir immer noch wohlige 25.01ºC, ehe die Nacht mit 21.3ºC angenehm mild ausklingt.

Gefühlte Temperaturen im Detail

Das Thermometer zeigt zwar konkrete Werte, doch wie fühlen sich diese Temperaturen tatsächlich an? Morgens fühlt es sich mit 19.58ºC bereits relativ warm an. Während des Tages bleibt die gefühlte Temperatur bei 26.09ºC konstant, ehe sie am Nachmittag auf 24.92ºC fällt. In der Nacht wird man mit 21.31ºC eine leicht kühlere, aber immer noch angenehme Atmosphäre spüren.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Im Blick auf die Feinheiten des Wetters weist der atmosphärische Druck einen Wert von 1013 hPa auf, und die relative Luftfeuchtigkeit beträgt moderate 49%. Der Wind wird mit 4.17m/s aus Richtung 228º wehen, wobei Böen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 4.94m/s auftreten können. Bei Wolkendecke von 7% und einer Regenwahrscheinlichkeit von 54% können wir uns also auf einen leicht regnerischen Tag einstellen.