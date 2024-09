Am heutigen Tag verspricht das Wetter in Sóller, einem malerischen Ort auf der Sonneninsel Mallorca, eine klare Sicht auf das azurblaue Himmelsgewölbe. Mit Temperaturen, die zwischen angenehmen 18,73ºC und einem sommerlichen Maximum von 26,43ºC variieren, ladt der Tag sowohl zu Abenteuern in der freien Natur, als auch zu gelassenen Stunden unter der mallorquinischen Sonne ein. Besonders am Morgen bei 18,88ºC und am frühen Nachmittag bei 26,09ºC zeigt das Thermometer die optimalen Werte zum Loslegen. Der Tag klingt bei milden 23,82ºC aus und schließt die Nacht bei komfortablen 20,47ºC ab.

Temperaturen: Von Morgenfrische bis zur gemütlichen Nacht Freuen Sie sich auf eine sanfte Morgenbrise bei 18,88ºC, die sich langsam zu einem sommerlichen Tag mit maximal 26,09ºC wandelt. Nach einem bilderbuchreifen Tag gleitet die Temperatur in den frühen Abendstunden sanft auf 23,82ºC herab, um in eine milde Nacht bei komfortablen 20,47ºC überzugehen. Gefühlte Temperaturen: Wie warm wird sich dieser strahlende Tag anfühlen? Unser Körper nimmt Temperaturen anders wahr. Am Morgen werden Sie das Thermometer kurz überprüfen wollen, da die gefühlte Temperatur mit 18,86ºC die perfekte Einleitung in den Tag bietet. Steigt die Temperatur am Tag auf 26,09ºC, lässt sich das Leben im Freien genießen. Selbst am Nachmittag bleiben wir bei milden 23,67ºC und die Nacht setzt mit angenehmen 20,45ºC ein. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Was noch zu berücksichtigen ist Das heutige Wetter in Sóller wird durch einen atmosphärischen Druck von 1013 hPa und einen Luftfeuchtigkeitsgrad von 44% definiert. Der Wind zeigt erwartete Geschwindigkeiten von 2,09 m/s, ein Hauch von Frische, der in Richtung 289º weht. Seien Sie jedoch vorbereitet, denn Böen können Geschwindigkeiten von bis zu 4,15 m/s erreichen. Die Wolkenbildung ist minimal mit bloß 5% Wolkendecke und eine allmählich sinkende Regenwahrscheinlichkeit von 14% wird den Himmel klar halten.