Zum Herbstanfang zeigt sich das Wetter in Cala Millor, einem Paradies auf Mallorca, seiner feuchten Seite. Die Vorhersage für diesen 23. September 2024 deutet auf leichten Regen mit spürbaren kühleren Temperaturen hin, dennoch bleibt es mild genug, um die Schönheit der Insel zu genießen. Freuen Sie sich auf ein gemäßigtes Thermometer und die schlichte Schönheit eines regnerischen Tages auf der Baleareninsel.

Die Temperaturen: Von mild bis angenehm warm

Die vorhergesagten Temperaturen für den Tag bewegen sich in einem erträglichen Bereich zwischen 19.96ºC in den Morgenstunden und einem Maximum von 24.73ºC am Nachmittag. Tagsüber wird eine durchschnittliche Temperatur von etwa 23.78ºC erwartet, während die Temperaturen in der Nacht auf angenehme 22.34ºC absinken.

Die Temperaturen, die Sie fühlen

Neben den gemessenen Werten sollte man das thermische Gefühl beachten, um den Tag effizient zu planen. Am Morgen wird das Thermometer zwar etwa 19.96ºC anzeigen, aber der Körper wird eine Temperatur von etwa 20.15ºC empfinden. Diese leichte Differenz wird sich im Laufe des Tages mit geschätzten 23.75ºC tagsüber, 24.34ºC am Nachmittag und schließlich 22.46ºC in der Nacht fortsetzen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Weitere Faktoren, die das Klima bestimmen

Der atmosphärische Druck wird bei 1013 hPa liegen, während der Luftfeuchtigkeitsanteil bei 59% erwartet wird, was für herbstliche Bedingungen typisch ist. Der Wind wird mit etwa 3.28m/s aus Richtung 159º wehen, mit Böen, die bis zu 5.05m/s erreichen können. Bemerkenswert ist die geringe Wolkendecke von nur 1%, die jedoch einer Regenwahrscheinlichkeit von 71% nicht im Wege steht.

Obwohl es ein nasser Tag wird, bietet die leichte Brise und das mildere Klima eine willkommene Abwechslung von den hohen Temperaturen des Sommers und lädt zu gemütlichen Spaziergängen am Strand oder durch die malerischen Straßen von Cala Millor ein.