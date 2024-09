Ein angenehmer Übergang von Sommer zu Herbst erwartet uns an diesem 23. September 2024 in Port d'Andratx, einem der einladendsten Hafenorte auf der beliebten Insel Mallorca. An diesem Tag wird die Wetterbedingung durch einen leichten Regen bestimmt, welcher die Maximaltemperatur auf moderate 25,08°C senkt. Zudem weht ein schwacher Wind, der die teilweise bedeckte Himmelsschicht sanft bewegt und eine erfrischende Brise mit sich bringt.

Temperaturschwankungen im Tagesverlauf Morgens erwartet uns auf Mallorca eine minimale Temperatur von 22,57°C. Diese steigt im Laufe des Tages stetig an, bis sie schließlich um die Mittagszeit den Höhepunkt von 24,65°C erreicht. Der Nachmittag bleibt mit etwa 24,32°C ebenfalls angenehm warm, bevor die Temperaturen am Abend auf angenehme 23,3°C sinken. Geplante gefühlte Temperaturen Das thermische Gefühl bleibt dem eigentlichen Temperaturverlauf treu. Am Morgen empfinden wir die Temperatur als etwas wärmer, nämlich bei 22,84°C. Im Verlauf des Tages wird das gefühlte Maximum von 24,82°C erreicht und sinkt gegen Abend auf circa 23,46°C. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Aber nicht nur die Temperaturen verleihen dem Wetter seine Einzigartigkeit. Der atmosphärische Druck beträgt an diesem Tag 1013 hPa. Gepaart mit einer Luftfeuchtigkeit von 63%, ergibt sich daraus ein idealer Mix für einen angenehm frischen Tag. Das kronende Element dieses Wetter-Szenarios ist der leichte Wind, der mit einer Geschwindigkeit von 2,68 m/s aus Richtung 207º weht und Böen von bis zu 3,08 m/s aufweist. Gönnen Sie sich eine Auszeit und genießen Sie den belebenden Tanz der Regentropfen auf der Oberfläche des Hafenbeckens. Mit einer Regenwahrscheinlichkeit von 94% und einer Wolkendecke von nur 7% haben Sie gute Chancen, ein unvergessliches Wettererlebnis zu erfahren!