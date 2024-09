Guten Tag, liebe Wetterfreunde! Heute nehmen wir Sie mit auf die idyllische Baleareninsel Mallorca, genauer gesagt in die malerische Gemeinde Santanyí. Der heutige Tag verspricht leichtem Regen, der die Luft klärt und die Schönheit der Natur Mallorcas hervorhebt. Bleiben Sie gespannt auf eine genauere Analyse der Temperaturen, des Thermalgefühls und der anderen meteorologischen Bedingungen.

Temperatur: erfrischendes Klima bietet optimale Bedingungen

Fangen wir mit den Temperaturen an: die prächtige Inselgemeinde erwartet heute minimale Temperaturen von 19.82°C und maximale Temperaturen von 26.06°C. Die Morgenstunden bringen ein frisches Erwachen mit 19.82°C, während der Höhepunkt des Tages angenehme 25.41°C erreicht. Am Nachmittag kühlt es sich leicht ab auf 24.88°C um schließlich in einem milden Abend mit 22.34°C zu enden. Ein wahrhaft angenehmes Wetter für einen Tag in Santanyí!

Gefühlte Temperaturen: Ein Tag zum Genießen

Nun zu den gefühlten Temperaturen: am Morgen weckt uns ein sanftes thermisches Gefühl von 20.08°C aus dem Schlaf. Tagsüber erreicht das Thermometer die gefühlten 25.39°C, bevor es am Nachmittag auf 24.94°C sinkt. Die Nacht lässt uns dann mit angenehmen 22.51°C zur Ruhe kommen. Ein Tag zum Wohlfühlen und Genießen!

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Ruhige Verhältnisse trotz Regen

Betrachten wir nun die übrigen Wetterbedingungen in Santanyí: Der Atmosphärendruck beträgt 1013 hPa bei einer Luftfeuchtigkeit von 53%. Erwarten Sie also keine drückenden Verhältnisse, trotz der 51% Wahrscheinlichkeit für leichten Regen. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 6.02 m/s in der Richtung 225º und könnte gelegentlich in Böen bis zu 6.27 m/s erreichen. Bitte haben Sie einen Regenschirm griffbereit, uns wird ein regnerischer Tag versprochen, der die Insel mit einer schön erneuerten Atmosphäre erstehen lassen wird.