Die malerische Küstenstadt Cala Rajada auf Mallorca erwartet am 23. September 2024 einen leichten Regenschauer. Mit der Mixtur aus Sonne, Wolken und etwas Regen bleibt es trotzdem ein erstaunlich angenehmer Tag. Im Laufe des Tages sind minimale Temperatur von 20.75ºC und maximale von 24.12ºC zu erwarten. Die Luft weht mit mäßigen 3.3 m/s in Richtung 92º, wobei Böen von bis zu 4.77 m/s auftreten können.

Tagesspanne der Temperaturen

Der Morgen in Cala Rajada begrüßt uns mit Temperaturen um die 20.75ºC, die im Verlauf des Tages auf angenehme 23.24ºC ansteigen. Bis zum Nachmittag wird mit einem Höhepunkt von 24.12ºC gerechnet. Auch die Nacht bleibt mild, die Thermometer sollen 23.12ºC anzeigen.

Gefühlte Temperaturen durch den Tag

Die gefühlten Temperaturen variieren geringfügig. Während es morgens 20.97ºC sein werden, klettert das Thermometer im Laufe des Tages auf 23.29ºC und erreicht am Nachmittag eine Höchsttemperatur von 24.21ºC. Nachts sinkt die Temperatur leicht auf 23.37ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Das Wetter in Cala Rajada ist gekennzeichnet durch einen Atmosphärendruck von 1014 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 64%. Der Wind strömt mit mäßigen 3.3 m/s aus Richtung 92º, während Böen mit 4.77 m/s aufkommen können. Mit einer wolkigen Abdeckung von nur 1% ist der Himmel fast klar. Allerdings liegt die Regenwahrscheinlichkeit bei hohen 98%, was für einen leichten Regenschauer spricht. Egal ob Einheimische oder Touristen, wetterfeste Kleidung wird am 23. September 2024 in Cala Rajada empfohlen. Genießen Sie den Tag im Einklang mit der Natur, denn trotz des leichten Regens bleibt es ein schöner und angenehm kühler Tag.