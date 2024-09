Ein kurzer Ausblick auf das Wetter in Palma für den 24. September lässt uns mit gemischten Gefühlen zurück. Die Wetterlage bringt einen leichten Regen auf unsere schöne Insel Mallorca und hält sowohl angenehme als auch erfrischende Temperaturen für uns bereit. Doch keine Sorge, das wahre Bild dieses Tages durchkreuzt nicht die immer wieder aufkommende Annehmlichkeit eines Spätsommers auf unserer Mittelmeerinsel.

Die Temperaturen: Ein Spiel zwischen angenehmer Wärme und erfrischender Kühle

Die Temperaturskala für den besagten Tag bewegt sich zwischen einem angenehmen Minimum von 19.36°C und einem Maximum von 26.02°C. Im Laufe des Tages gestaltet sich die temperaturmäßige Entwicklung wie folgt: Am Morgen erwarten wir 19.42°C, mittags steigt die Temperatur auf 25.67°C, am Nachmittag sinkt sie leicht auf 23.76°C und zur Nacht werden voraussichtlich 21.89°C erreicht.

Gefühlte Temperaturen: Ein thermisches Spiegelbild

Nicht nur rohe Daten bestimmen unser Wetterempfinden, sondern auch wie wir sie tatsächlich spüren. So lässt sich eine Parallele zu den bereits genannten Temperaturen erkennen: am Morgen wird das thermische Empfinden 19.51°C, am Tag 25.7°C, nachmittags 24.02°C und in der Nacht legt sich eine angenehm kühle Decke von 22.25°C über Palma.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Eine Atmosphäre im Einklang

Bereits die Größe des atmosphärischen Drucks von 1013 hPa und die Luftfeuchtigkeit von 54% setzen die Komposition unseres Wetters fort. Angenehm auf den menschlichen Körper wirken wird auch die Windstärke von 6.56m/s, welche uns aus der Richtung 228° erreicht und durch Böen auf bis zu 7.47m/s an Intensität zunimmt. Abgerundet wird das Wetterbild durch eine Wolkendecke, die nur 84% des Himmels verdeckt und eine Regenwahrscheinlichkeit von 30% birgt.

Ob der Tag nun von gelegentlichen Regenschauern gestört wird, bleibt der Laune der Natur überlassen, aber das milde Klima und die angenehmen Temperaturen lassen nichts von der Schönheit Palmas in Vergessenheit geraten.