Der grandiose Tag am schönen Strand von Cala Millor erwartet uns mit erfreulichen Wolkenverhältnissen. Angenehme Temperaturen wechseln im Verlauf des Tages und bieten eine willkommene Abkühlung in dieser spätsommerlichen Phase auf Mallorca.

Temperaturen des Tages

Wir erwarten eine minimal erfrischende Temperatur von 20.55°C in den frühen Morgenstunden und einen maximalen Aufstieg auf annehmbare 26.03°C zur Tagesmitte. Der Vormittag wird voraussichtlich milde 20.57°C aufweisen, während die Temperatur zur Mittagszeit auf behagliche 25.37°C ansteigt. Der Nachmittag zeigt sich dann mit angemessenen 23.85°C bis hin zu wohligen 22.15°C in der Nacht.

Das gefühlte Temperaturspektrum

Naturgemäß spielt auch das thermische Empfinden eine entscheidende Rolle. Bei einem morgendlichen Gefühlstemperatur von 20.67°C steigt das Empfinden tagsüber auf 25.29°C an und kühlt am Nachmittag auf verträgliche 23.94°C ab. In der Nacht liegt die gefühlte Temperatur bei komfortablen 22.41°C.

Atmosphärische Bedingungen und Winde

Nicht zu vergessen bei der heutigen Prognose sind die atmosphärischen Bedingungen: Der Luftdruck liegt bei 1013 hPa und die Luftfeuchtigkeit beträgt annehmbare 51%. Der Wind zeigt sich recht mäßig mit 8.24 m/s aus der Richtung von 232º und mit Böen von bis zu 9.71 m/s. Die Wolkendecke bedeckt stolze 92% des Himmels und eine Regenwahrscheinlichkeit von 16% lässt auf einen überwiegend trockenen Tag hoffen.

Genießen Sie einen angenehmen Start in den Herbst am Strand von Cala Millor auf unserer traumhaft schönen Insel Mallorca.