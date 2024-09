Heute, Port d'Andratx empfängt uns mit einem Hauch von Frische. Im Laufe des Tages erwartet uns leichter Regen und Temperaturen zwischen 22,56ºC und 24,46ºC. Verdunkelte Wolken werden den Himmel bedecken, mit einer Wolkendecke von 83% und einer Regenwahrscheinlichkeit von 76%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 6.26m/s in Richtung 221º und wird bei Böen bis zu 8.06m/s erreichen.

Temperaturüberblick

Morgens starten wir mit einer angenehmen Temperatur von etwa 22.69ºC auf. Im Laufe des Tages wird es noch etwas wärmer, mit Hochsttemperaturen von etwa 24.11°C um die Mittagszeit. Zwischen Nachmittag und Abend gehen die Temperaturen etwas zurück, erwartet werden 23.71ºC am Nachmittag und 23.44ºC in der abendlichen Stunde.

Gefühlte Temperaturen

Unsere Körper nehmen nicht nur die wirkliche Temperatur wahr, sondern auch das, was wir als "thermische Empfindung" bezeichnen. In diesem Fall wird es heute Morgen rund 22.95ºC fühlen, während es tagsüber etwa 24.43°C und am Nachmittag 24.12°C fühlen wird. Und in der Nacht? Nun, diese wird eine Empfindung von rund 23.95ºC vermitteln.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windverhältnisse

Auf der technischeren Seite der Dinge haben wir heute einen barometrischen Atmosphärendruck von etwa 1013 hPa erwartet. In Bezug auf die Luftfeuchtigkeit sollte dieses Gebiets auf einen Anteil von 71% kommen. Böen können vereinzelt auftauchen und Spitzen bis zu 8.06m/s erreichen. Also, eine typische herbstliche Stimmung auf Mallorca.