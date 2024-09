Zum Start in den Tag können wir in Santanyí, auf unserer geliebten Insel Mallorca, mit leichtem Regen rechnen. Aber keine Sorge, die Temperaturen bleiben mild und angenehm. Die Thermometer zeigen sowohl am Morgen als auch in der Nacht mehr als 21ºC - ideales Wetter, um die Naturschönheiten der Region zu erkunden, auch wenn der Himmel etwas grauer ist als wir es gewohnt sind.

Temperaturen durch den Tag Morgens startet der Tag mit angenehmen 21.3ºC, die sich am Tag auf bis zu 25.42ºC erwärmen. Auch der Nachmittag bleibt mit 23.72ºC mild, bevor die Temperatur in der Nacht auf 22.17ºC absinkt. Also packen Sie die leichte Jacke ein, falls Sie einen Abendspaziergang planen. Gefühlte Temperaturen Die gefühlten Temperaturen bleiben dem Thermometer treu: Am Morgen fühlt es sich an wie 21.5ºC, während es tagsüber bis auf 25.43ºC aufheizt. Am Nachmittag können wir uns auf angenehme 24ºC freuen, und nachts fühlt es sich an wie 22.48ºC. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Der Atmosphärendruck liegt bei 1013hPa und die Luftfeuchtigkeit bei 54%. Obwohl der Himmel bedeckt ist, bleibt die Luft angenehm frisch. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 6.93m/s aus Richtung 238º und könnte Böen von 8.04m/s erreichen. Mit einer Wolkendecke von 92% und einer Regenwahrscheinlichkeit von 73% ist es empfehlenswert, den Regenschirm griffbereit zu haben. Aber denken Sie daran, das Wetter auf Mallorca kann sich schnell ändern. Bleiben Sie also dran für aktuelle Updates und genießen Sie Ihren Tag in Santanyí, ganz gleich, ob die Sonne scheint oder der Himmel ein wenig weint. Denn wie wir wissen, nach dem Regen kommt immer die Sonne wieder.