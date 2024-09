Der malerische Hafen von Port d'Andratx auf Mallorca wird am 25. September 2024 von einem leichten Regen geküsst. Dies mag die Pläne für ein Sonnenbad ein wenig durchkreuzen, aber es öffnet die Tür für andere angenehme Aktivitäten, wie z.B. ein gemütliches Beisammensein im Inneren oder ein Spaziergang im sanften Regen. Die Temperaturen bewegen sich dabei zwischen angenehmen 23,21ºC und 24,53ºC, was eine wohlige Wärme verspricht.

Das Temperaturband des Tages

Mit einem Start in den Morgen bei ca. 23,43ºC, steigt die Temperatur am Tag auf bis zu 24,32ºC. Am Nachmittag hält die Wärme bei 23,98ºC, ehe sie in den Nachtstunden auf 23,61ºC sinkt. Trotz des Regens bleibt also genug Wärme, um den Tag zu genießen.

Das gefühlte Thermometer

Etwas anders präsentiert sich das gefühlte Thermometer: Es beginnt den Tag bei etwas wärmeren 23,6ºC, steigt tagsüber auf 24,45ºC und hält am Nachmittag mit 24,29ºC eine konstante Temperatur. In der Nacht fühlt es sich bei 24,17ºC nur unwesentlich kühler an als tagsüber.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die Atmosphäre hält einen Druck von 1015 hPa und eine recht moderate Luftfeuchtigkeitsrate von 63% bereit. Ideal also für all diejenigen, die keine allzu feuchte Hitze mögen. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 8,4 m/s und kommt aus Richtung 214º, während Böen Spitzenwerte von 11,51 m/s erreichen können. Das bedeutet, dass es trotz Regen nicht zu stürmisch wird.

Trotz einer Wolkendecke von 100% und einer Regenwahrscheinlichkeit von 24% bleibt in Port d'Andratx also genug Raum, um den Tag in vollen Zügen zu genießen. Manchmal kann ein leichter Regenschauer ja auch eine erfrischende Abwechslung sein. Also den Tag einfach mal entspannt angehen, die sanfte Abkühlung genießen und Mallorcas Zauber auf eine andere Weise kennen lernen.