Zum Start in den goldenen Herbst präsentiert sich das Wetter in Santanyí, Mallorca, mit leichtem Regen und kühlenden Winden von verhältnismäßig milden Temperaturen. Unter einer Wolkendecke von 86% erwartet uns ein atmosphärischer Druck von 1015 hPa, eine Luftfeuchtigkeit von 50% und eine Regenwahrscheinlichkeit von 52%.

Temperaturentwicklung über den Tag

Die gemessenen Temperaturen verlaufen in einem moderaten Spektrum. Der kühlste Wert des Tages liegt bei minimalen 21.37ºC, während die maximale Temperatur im Laufe des Tages bis auf angenehme 25.55ºC steigt. Spezifischer gliedert sich das Ganze wie folgt: Morgens erwacht Santanyí bei 21.64ºC, steigt tagsüber auf 25.48ºC, kühlt am Nachmittag auf 23.78ºC ab und findet seinen nächtlichen Abschluss bei 22.97ºC.

Gefühlte Temperaturen – Das Thermometer des Körpers

Unser Gefühl für Temperatur kann, abhängig von verschiedenen individuellen und umweltbedingten Faktoren, von den gemessenen Werten abweichen. Daher bieten wir Ihnen auch eine Einschätzung der gefühlten Temperaturen über den Tag an: Am Morgen erwartet Sie ein thermisches Gefühl von 21.97ºC, tagsüber erwärmt es sich auf 25.39ºC, der Nachmittag wird mit 24.12ºC etwas kühler und schließlich liefert die Nacht eine gefühlte Temperatur von 23.41ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind – Die unsichtbaren Choreographen des Wetters

Die eher unsichtbaren, aber dennoch wichtigen Elemente des Wetters schließen den heutigen Wetterbericht ab. Der Luftdruck wird sich bei 1015 hPa einpendeln, was ein relativ typischer Wert für Meereshöhe ist. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 50%, was eine angenehme Balance zwischen trocken und feucht darstellt. Imposante Naturkräfte kommen mit dem Wind ins Spiel: Er bläst mit einer Geschwindigkeit von 7.88m/s aus der Richtung 240º, mit Böen, die Geschwindigkeiten von bis zu 10.1m/s erreichen können. Vorsicht: Hier könnten leichte Gegenstände ins Rollen kommen! Mit diesen Daten im Gepäck sind Sie bestens für den Tag in Santanyí vorbereitet, egal ob Sie einen gemütlichen Spaziergang planen oder sich einfach nur auf einen entspannten Tag zu Hause freuen. Bleiben Sie gesund und genießen Sie diesen herbstlichen Tag in vollen Zügen!