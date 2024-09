Die malerische Küstenstadt Cala Millor präsentiert sich am 26. September 2024 mit einem attraktiven Klima. Ein paar Wolken zeichnen das Himmelsbild, doch die Regenwahrscheinlichkeit bleibt bei null Prozent, was einen trockenen Tag verspricht. In Kombination mit den angenehmen Temperaturen und dem leichten Wind, steht einem entspannten Tag an der mallorquinischen Ostküste nichts im Wege.

Die Vorhersage der Temperaturen Ab morgens erwartet uns der meteorologische Tag mit angenehmen 22.01ºC und wärmt sich bis zum Höhepunkt des Tages auf moderate 26.61ºC auf, bevor er zu einem milden Abendtemperatur von 23.88ºC übergeht und sich schließlich nachts auf 22.74ºC abkühlt. Die maximale Temperatur für den Tag liegt bei 26.69ºC und das Minimum bei 21.95ºC. Die gefühlten Temperaturen im Tagesverlauf Was die gefühlten Temperaturen betrifft, so beginnt unsere morgendliche Wahrnehmung bei 22.43ºC, und steigt mit der Tageswärme auf 26.61ºC, ehe sie am Nachmittag eine gefühlte Temperatur von 24.36ºC erreicht. In der Nacht erleben wir eine angenehme Abkühlung mit einer gefühlten Temperatur von 23.34ºC. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Der Atmosphärendruck bleibt konstant bei 1012 hPa während der gesamten 24 Stunden. In Verbindung mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 57 Prozent, entsteht ein vorteilhaftes Klima für alle Aktivitäten im Freien. Der Wind nimmt im Tagesverlauf mit einer Geschwindigkeit von 11.2m/s in Richtung 230º zu, erreicht aber Böen von bis zu 14.43m/s. Die Wolkendeckung bleibt bei bescheidenen 15 Prozent, was einen überwiegend hellen und sonnigen Tag verspricht.