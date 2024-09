Wir begrüßen Sie zu unserer täglichen Wetterberichterstattung. Heute konzentrieren wir uns auf die Wetterbedingungen in Santanyí, einer reizvollen Stadt auf der Insel Mallorca. Geboten werden uns einige Wolken, die den sonst makellosen Himmel zieren, jedoch keine Schleier auf das angenehme Klima und die natürliche Schönheit der Stadt werfen. Zwar haben wir keine Niederschlagsprognose, finden jedoch immer wieder eine gute Mischung aus Sonnenschein und einigen Wolken.

Temperaturen im Überblick

Ganztägig erfreuen wir uns an angenehmen Temperaturen in Santanyí. Die Mindesttemperatur wird bei 22,6ºC erwartet, während die Höchsttemperatur auf 25,6ºC klettern soll. Am Morgen werden wir bereits mit 22,6ºC begrüßt, und im Verlauf des Tages wird das Thermometer langsam auf den Höchstwert von 25,5ºC hinaufklettern. Der Nachmittag wird leicht kühler mit 23,77ºC, und auch die Nacht bleibt mit 23,26ºC noch mild.

Gefühlte Temperaturen

Wie wir alle wissen, entspricht die gefühlte Temperatur nicht immer der tatsächlichen Temperatur. Hier auf Mallorca, in Santanyí, wird das thermische Gefühl am Morgen bei 23,11ºC liegen, wird sich tagsüber auf etwa 25,93ºC erwärmen und nachmittags auf etwa 24,45ºC abkühlen. In der Nacht geht die gefühlte Temperatur leicht auf 24,02ºC zurück.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck in Santanyí beträgt voraussichtlich 1013 hPa und die Luftfeuchtigkeitsrate liegt bei 70%. Ein angenehmer Wind wird uns erfrischen, mit einer Geschwindigkeit von 8,94m/s, aus der Richtung 235º. Gelegentlich müssen wir mit Böen rechnen, die stärker ausfallen können und mit Geschwindigkeiten von bis zu 12,29m/s einhergehen. Diese günstigen Wetterbedingungen, gepaart mit den herrlichen Sehenswürdigkeiten von Santanyí, machen dies zu einem idealen Tag, um die natürliche Schönheit von Mallorca zu genießen.