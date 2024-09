Willkommen bei unserem Wetterbericht für Santa Ponsa, Mallorca, am 26. September 2024. Ein Tag, wo die Sonne den klaren Himmel dominiert und uns keine unliebsamen Überraschungen bringt. Die gute Wetterlage beglückt uns mit minimalem Bewölkungsgrad und nullprozentiger Regenwahrscheinlichkeit, was den Tag zu einem perfekten Tag für jegliche Outdoor-Aktivitäten macht.

Die Tagestemperaturen

Uns erwarten Temperaturen, die den Spaß in der Sonne durchaus erlauben. Der Tag startet mit milden 22.76ºC am Morgen und steigt auf erfreuliche 25.25ºC gegen Mittag. Am Nachmittag erwartet uns ein leichter Rückgang auf 23.5ºC, während die Nacht uns mit konstant 23.46ºC im milden Temperaturbereich halten wird.

Das gefühlte Thermometer

Gefühlt bietet uns der Tag ähnliche Temperaturen wie die tatsächlichen Wetterwerte. Morgens fühlt sich die Temperatur angenehm warm mit 23.31ºC an, klettert tagsüber auf erquickende 25.76ºC und liegt nachmittags bei 24.2ºC. Zur Schlafenszeit bleiben uns in der Nacht 24.26ºC, was für eine erholsame Nachtruhe sorgt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der Luftdruck hält bei konstanten 1013 hPa und die relative Luftfeuchtigkeit beträgt 74%. Diese Werte deuten auf stabiles und angenehmes Wetter hin. Der Wind weht aus der Richtung 225º mit einer Geschwindigkeit von 8.09m/s, und wir können Böen von bis zu 12.31m/s erwarten. Trotz dieser Windstärken lässt sich der Tag im freien hervorragend genießen.

Alles in allem weist die Wettervorhersage für Santa Ponsa, Mallorca, am 26. September 2024 ein angenehmes, klares und sonniges Klima für alle geplanten Aktivitäten des Tages auf. Genießen Sie den wunderschönen Tag, den uns Mutter Natur bietet!