Der Herbst steht vor der Tür, doch auf der schönen Insel Mallorca, genauer in Cala Rajada, schenkt uns die Sonne noch ein weiteres Beispiel ihres Spätsommerzaubers. Einige wenige Wolken halten sich im Himmel, doch sie halten die Sonnenstrahlen nicht davon ab, das kristallklare Wasser in der Bucht und die malerische Landschaft in ein goldenes Licht zu tauchen. Mit optimalen Temperaturen und angenehmen Wetterbedingungen ist es ein idealer Tag, um das Beste aus Ihrem Urlaub in Cala Rajada herauszuholen.

Temperaturen, die zum Genießen einladen Die Temperaturen für den heutigen Tag reichen von angenehmen 22.41ºC in der Früh bis zu warmen 27.1ºC am Tageshöhepunkt. Der Morgen begrüßt uns mit frischen 22.5ºC, während die Temperatur im Laufe des Tages auf 27.07ºC ansteigt. Der Nachmittag kühlt sich auf gemütliche 24.44ºC ab und die Nacht empfängt uns mit milden 23.28ºC. Ein Gefühl von Wärme hält den Tag über an Selbst die gefühlten Temperaturen verlocken dazu, den ganzen Tag über aktiv zu sein und die Freuden der Insel zu genießen. Der Morgen verspricht ein thermisches Gefühl von 22.92ºC, das sich am Tag auf warme 27.88ºC steigert. Der Nachmittag fühlt sich bei 24.92ºC angenehm erfrischend an, während wir in eine Nacht mit 23.86ºC hinein gleiten. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind schaffen ideale Bedingungen Der atmosphärische Druck liegt bei 1012 hPa, und eine Luftfeuchtigkeit von 56% sorgt für ausreichende Frische, ohne dass es schwül wird. Der Wind weht mit einer angenehmen Geschwindigkeit von 12.54m/s aus Richtung 230º und Böen können auf 16.03m/s ansteigen. Trotz der Windstärke ist die Wolkendecke nur bei 13%, und es besteht keine Regenwahrscheinlichkeit. Ein Tag in vollkommener Harmonie mit der Natur erwartet uns auf der wundervollen Insel Mallorca, in Cala Rajada.