Alcúdia, der bekannte Urlaubsort auf Mallorca, erlebt am 27. September 2024 ein auffallend mildes Klima. Trotz leichtem Regen bleiben die Temperaturen behaglich, während der Wind moderat bläst. Es ist ein typisch herbstliches Wetter, mit belebenden Luftbedingungen, die einen Tag voller Aktivitäten im Freien ermöglichen.

Temperaturentwicklung im Tagesverlauf

Die Temperaturen in Alcúdia zeigen im Laufe des Tages eine erfreuliche Stabilität. Mingens beträgt die Temperatur 20.85ºC und steigt im Laufe des Tages auf bis zu 26.09ºC. Der Morgen startet mit milden 23.28ºC, erreicht am Nachmittag 23.31ºC und kühlt sich in der Nacht wieder auf angenehme 20.85ºC ab.

Das gefühlte Thermometer

Auch der gefühlte Temperaturverlauf zeigt eine ähnliche Dynamik. Morgens liegt das Thermometer bei 23.6ºC, steigt tagsüber auf 26.09ºC und sinkt am Nachmittag auf 23.11ºC ab. In der Nacht fühlt sich die Temperatur wie 20.74ºC an, was für einen entspannten Schlaf sorgt.

Atmosphärische Bedingungen und Winde

Trotz des leichten Regens zeichnen sich der atmosphärische Druck und die Luftfeuchtigkeit durch eine hohe Stabilität aus. Mit einem Druck von 1012 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 50% bleiben die Bedingungen günstig. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 7.93m/s aus Richtung 344° und kann in Böen sogar auf bis zu 11.77m/s ansteigen.

Dank der geringen Wolkendecke von 24% bleibt der Himmel meist klar, und die 22%ige Regenwahrscheinlichkeit verheißt nur einen leichten, sporadischen Regen. So bleibt Alcúdia trotz des kühleren Wetters ein Ort der Entspannung und Erholung.