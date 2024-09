Ein traumhafter Tag erwartet uns in Cala Millor, dem beliebten Urlaubsziel auf Mallorca. Allem Anschein nach, werden die Besucher und Einwohner heute in den Genuss eines Tages mit angenehmen Temperaturen kommen, unterbrochen von leichtem Wind und einer minimalen Wolkendecke. Insgesamt wird der Tag mit einem Gefühl von erholsamen und belebenden Bedingungen beschert.

Die Temperaturen in Cala Millor heute

Die gemessenen Temperaturen in Cala Millor werden heute angenehm sein, ideal für jegliche Outdoor-Aktivitäten. Während der Mindestwert bei 21.01ºC liegt, dürfen wir uns auf einen Höchstwert von 26.12ºC freuen. Der Morgen beginnt mit erfrischenden 22.63ºC, steigt auf 25.96ºC am Mittag und kühlt sich auf 22.03ºC am Nachmittag ab, um mit 21.01ºC in die Nacht zu gleiten.

Gefühlte Temperaturen auf Mallorca

Die Wärme des Tages in Cala Millor wird sich sehr angenehm anfühlen. Am Morgen erwarten wir eine gefühlte Temperatur von 22.96ºC, und tagsüber wird sie auf 25.96ºC steigen. Am Nachmittag wird es sich dann leicht auf 21.75ºC abkühlen, während die Nacht uns gefühlte 20.68ºC bringt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windverhältnisse

Es wird erwartet, dass der atmosphärische Druck auf einem stabilen Niveau von 1012 hPa bleibt. Wir werden einen Übergang in die trockenere Seite mit einer Luftfeuchtigkeit von 43% erleben. Für diejenigen, die eine kleine Brise genießen, erwarten Sie heute moderate Winde mit einer Geschwindigkeit von 8.46m/s aus einer Richtung von 353º, zusammen mit Böen von 13.1m/s. Eine geringe Wolkendecke von 11% und eine Regenwahrscheinlichkeit von 0% runden das Bild des heutigen Wetters in Cala Millor ab.