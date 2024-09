Für alle Mallorca-Urlauber und Einheimischen im malerischen Port d'Andratx haben wir hier den Wetterbericht für den 27. September 2024. Machen Sie sich bereit für mildes Herzbstwetter, komplett mit einem leichten Regenschauer.

Temperaturen in Port d'Andratx

Die Temperaturen bleiben trotz des leichten Regens angenehm mild. Die minmale Temperatur wird bei 22.94°C liegen, mit einem leichten Anstieg auf 25.16°C im Höchstwert. Genauer gesagt, wir können morgens 24.37°C, tagsüber 24.24°C, am Nachmittag 23.28°C und in der Nacht 23.37°C erwarten. Ein recht angenehmer Tag, trotz der Regenautos.

Gefühlte Temperaturen in Port d'Andratx

Nun, wie wir alle wissen, können die Tatsächlichen Temperaturen und die gefühlten Temperaturen manchmal variieren und das wird auch morgen der Fall sein. So wird das thermische Gefühl morgens bei 24.93°C liegen, tagsüber wird es 24.39°C, am Nachmittag 23.2°C und in der Nacht 23.3°C.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind in Port d'Andratx

Passend zu der Herbststimmung, haben wir einen Atmosphärendruck von 1013 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 64%. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 9.58m/s aus nordöstlicher Richtung wehen, mit Böen, die bis zu 12.43m/s erreichen. Die Wolkendecke wird 25% betragen und die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 60%. Also vergessen Sie nicht, Ihren Regenschirm mitzunehmen, bevor Sie das Haus verlassen.

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass wir trotz des leichten Regens einen gemäßigten und angenehmen Tag in Port d’Andratx erwarten können. Genießen Sie die milden Temperaturen und lassen Sie sich von dem kleinen Schauer nicht die Laune verderben!