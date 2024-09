Es ist uns auf Mallorca immer wichtig, vorbereitet auf das Wetter des Tages zu sein, noch wichtiger in der malerischen Gemeinde Santanyí. Die Wetterbedingungen für den 27. September 2024 zeigen, dass der Tag mäßig bewölkt sein wird, mit einer Wolkendecke von nur 28% und ohne Aussicht auf Regen.

Temperaturschwankungen im Laufe des Tages

Beginnen Sie Ihren Tag gut ausgerüstet, da die Temperatur am Morgen bei angenehmen 23.45ºC liegt. Über den Tag erwärmt sich der Tag weiter bis zu einer maximalen Temperatur von 26.36ºC um die Mittagszeit. Am Nachmittag kühlt es sich ein wenig auf 23.99ºC ab und gegen Nacht erreichen wir unsere minimale Temperatur von 21.32ºC.

Gefühlte Temperaturen in Santanyí

Die gefühlten Temperaturen sind im Morgen ähnlich zu den tatsächlichen Temperaturen, sie liegen bei etwa 23.94ºC. Dies zeigt, wie gering die Luftfeuchtigkeit heute ist. Erwarten Sie, dass das thermische Gefühl am Tag sich ebenfalls minimal von der entsprechenden Temperatur abweicht und bei etwa 25.95ºC liegt, während es am Nachmittag auf 23.83ºC sinkt. Am Abend kann man ein deutlich kühleres Gefühl von 20.84ºC erwarten – eine perfekte Gelegenheit, den Abend auf der Terrasse zu genießen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck für den Tag beträgt 1013 hPa, während die Luftfeuchtigkeit mit 46% eher gering ist. Dies bedeutet, dass es sich im Allgemeinen trocken und angenehm anfühlen wird. Seien Sie sich des Windes bewusst, der bis zu 9.54m/s aus der Westrichtung (265º) erreichen kann, mit Böen, die bis zu 12.73m/s erreichen können.

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag in Santanyí und denken Sie immer daran, auf das Wetter vorbereitet zu sein.