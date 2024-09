Mit dem herannahenden Herbst bringt uns der 28. September 2024 ein typisch wechselhaftes Inselklima in Palma de Mallorca. Ein Tag, an dem die Sonnenanbeter vielleicht enttäuscht sein könnten, da der Himmel nicht ganz klar ist. Dabei bleibt es nicht bei schönen Wolkenbildern, sondern es muss auch mit leichtem Regen gerechnet werden. Die Temperaturen liegen trotzdem in einem angenehmen Bereich, sodass wir den Tag gut genießen können.

Temperaturen für den Tag: Warm trotz Regen Wir erwarten eine minimale Temperatur von 17,17ºC und eine maximale Temperatur von bis zu 22,3ºC. Der Tag beginnt am morgendlichen Ausklang mit 17,58ºC, steigt dann auf 21,9ºC am Tag an und fällt am Nachmittag auf 20,67ºC. Da die Nacht hereinbricht, sinkt die Temperatur auf 17,85ºC. Gefühlte Temperaturen: Ein gemütlicher Tag trotz Regen Das gefühlte Temperaturniveau liegt morgens bei 17,14ºC, steigt tagsüber auf 21,37ºC, sinkt nachmittags auf 20,07ºC und kühlt in der Nacht auf 17,31ºC ab. Trotz des leichten Regens fühlt sich die Temperatur angenehm an und erlaubt es uns, den Tag draußen mit richtiger Kleidung zu genießen. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Ein frischer Herbsttag Der atmosphärische Druck beträgt 1021 hPa und der Luftfeuchtigkeitsprozentsatz liegt bei 47%. Ein frischer Wind wird mit 5,16 m/s aus Richtung 44º wehen, mit Böen von bis zu 7,32 m/s. Die Wolkendecke beträgt 36%, während die Regenwahrscheinlichkeit bei 64% liegt. Also ein hervorragender Tag für alle, die die ersten Herbsttage mit etwas Wind und Regen genießen möchten.