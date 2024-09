Das Wetter in Sóller wird am 28. September 2024 durch einen leichten Regenschauer geprägt sein. Bei Temperaturen, die zwischen milden 15.89ºC und maximal 21.78ºC liegen, behält der Spätsommer in dieser idyllischen Stadt auf Mallorca trotz des zu erwartenden Niederschlags seine Wärme.

Temperaturspanne durch den Tag Beginnen wird der Tag in den frühen Morgenstunden mit milden 16.21ºC, die sich gegen Mittag auf warme 21.76ºC steigern. Am Nachmittag ist dann eine Abkühlung auf 19.29ºC zu erwarten, während die Nacht erneut mildere Temperaturen von 16.53ºC mit sich bringt. Gefühlte Temperaturen und wie Sie sich kleiden sollten Die gefühlten Temperaturen unterscheiden sich nur geringfügig von den tatsächlichen. Am Morgen empfinden Sie die Außentemperatur wie 15.77ºC, tagsüber wie 21.19ºC. Am Nachmittag spüren Sie die Kühle mit einer gefühlten Temperatur von 18.76ºC etwas mehr, bevor die Nacht auf ähnlich milde 16.04ºC zurückgeht. Ein leichter Pullover könnte für die kühleren Stunden empfehlenswert sein. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Der atmosphärische Druck wird 1021 hPa betragen und es erwartet uns eine moderate Luftfeuchtigkeit von 46%. Der Wind wird aus einer Richtung von 55º kommen, mit einer Geschwindigkeit von 4.46m/s und Böen, die auf bis zu 6.22m/s ansteigen können. Für Segler und Windsurfer heißt das also, dass die Bedingungen eher ruhig ausfallen dürften. Ein leichter Regenbogen könnte sich dank der erwarteten Regenwahrscheinlichkeit von 34% am Himmel zeigen und mit einer Wolkendecke von 56% könnte der Tag trotz Regen noch einige spritzige Sonnenstrahlen zu bieten haben. Vergessen Sie also nicht, Ihre Regenjacke mitzunehmen und genießen Sie diesen Spätsommertag in Sóller in vollen Zügen, trotz - oder gerade wegen - des zu erwartenden leichten Regens.