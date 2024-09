Der Spätsommer zeigt sich in der idyllischen Gemeinde Alcúdia auf Mallorca mit leichtem Regen und angenehm milden Temperaturen. Mit einem atmosphärischen Druck von 1021 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 47%, ist es ein typischer Herbsttag auf der wunderschönen Baleareninsel. Für diejenigen, die sich auf einen entspannten Tag unter den Wolken freuen, ist dies die perfekte Gelegenheit, die natürliche Schönheit der Insel zu genießen, während sich die Vegetation über den ersehnten Regen freut.

Temperaturschwankungen des Tages

Die Temperaturen auf Mallorca sind für den 28. September recht mild, mit einem Tagesminimum von 19.01°C und einem Tagesmaximum von 23.2°C. Morgen früh erwarten wir 19.1°C, um die Mittagszeit wird es mit 22.65°C etwas wärmer. Am Nachmittag bleibt es mit 20.84°C mild, während es in der Nacht auf angenehme 19.14°C abkühlt. Mit anderen Worten, es ist ein perfekter Tag für einen herbstlichen Spaziergang am Strand oder eine Wanderung durch die Naturparks der Insel.

Das Gefühl der Temperaturen

Trotz der vorhergesagten Temperaturen ist es wichtig zu verstehen, dass das empfundene Temperaturgefühl etwas abweichen kann. Morgens wird es sich wie 18.82°C anfühlen, während um die Mittagszeit das Gefühl von 22.2°C dominiert. Am Nachmittag können Sie ein Thermogefühl von 20.52°C erwarten und nachts wird 'das Thermometer' auf 18.96°C anfühlen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Aber es geht nicht nur um Temperaturen. Der atmosphärische Druck beträgt stabile 1021 hPa und es wird eine relative Luftfeuchtigkeit von 47% erwartet. Die frische Meeresbrise wird mit etwa 7.11m/s aus einer Richtung von 48° wehen, mit Böen bis zu 7.1m/s. Die Wolkendecke liegt bei 69%, und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 24%, was auf gelegentlichen, leichten Regen hinweist.