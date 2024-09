Die atemberaubende Küstenstadt Cala Millor auf Mallorca begrüßt uns am 28. September 2024 mit erstaunlich milden Temperaturen und der angenehmen Erfrischung eines leichten Regens. Der spanische Herbst kündigt sich schonend an und bietet uns eine willkommene Abwechslung von der oft intensiven Hitze des sommerlichen Mallorca.

Moderate Temperaturen: Aufatmen nach den heißen Sommermonaten

Die Temperaturen bleiben an diesem Tag weitgehend unterhalb der 22ºC-Marke, mit einem Mindestwert von 18.63ºC am Morgen und einem erwarteten Höchstwert von 21.07ºC. Damit liegen sie ideal für lange Spaziergänge an der Küste oder Entdeckungstouren in das mallorquinische Landesinnere. Am Nachmittag kühlt es sich auf 20.07ºC ab und in der Nacht werden Sie mit angenehmen 18.99ºC Schlaf finden.

Gefühlte Temperaturen: Ein sanfter Übergang in den Herbst

Trotz der moderaten Temperatur erwartet uns ein angenehmes thermisches Gefühl. Am Morgen werden Sie eine gefühlte Temperatur von 18.22ºC spüren, während sie tagsüber auf 20.02ºC steigen wird. Der Spätnachmittag hält mit 19,8ºC noch eine angenehme Überraschung bereit, ehe die Nacht mit 18.8ºC gefühlter Temperatur das perfekte Schlafklima verspricht.

Ein Blick auf den Himmel: Sanfter Wind, leichter Regen und moderate Luftfeuchtigkeit

Sie können sich auf eine Atmosphäre mit einer Druckwirkung von 1022 hPa und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 58 % freuen - ideale Bedingungen, um den letzten Hauch des Sommers zu genießen. Der Wind wird mit 7.55m/s aus Richtung 48º wehen, mit Böen von bis zu 7.68m/s. Eine Wolkendecke, die 70% des Himmels bedeckt, wird für ein stimmungsvolles Licht sorgen. Allerdings liegt die Regenwahrscheinlichkeit bei 78%, sodass ein leichter Schirm möglicherweise zu Ihrem treuen Begleiter für diesen Tag wird. Lassen Sie sich aber nicht abschrecken: Das ist schließlich die perfekte Gelegenheit, die Insel aus einer neuen, erfrischenden Perspektive zu sehen.