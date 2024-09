Werfen wir einen detaillierten Blick auf das Wetter in Port d'Andratx, einer charmanten Gemeinde auf der idyllischen Insel Mallorca. Für den 28. September 2024 wird eine merkbare Bewölkung erwartet. Die Temperaturen bewegen sich jedoch in einem angenehmen Bereich, was den Tag ideal für diverse Outdoor-Aktivitäten macht.

Der großen Temperaturschwankungen Freund und Helfer

Die Temperatur wird am 28. September in Port d'Andratx fluktuieren. Sie wird eine Mindestmarke von angenehmen 19,18°C erreichen und im Laufe des Tages auf maximal 22,73°C steigen. Das Thermometer wird morgens bei rund 19,82°C liegen. Am Tag wird es auf 20,22°C ansteigen und am Nachmittag wird es sich bei 20,36°C einpendeln. In der Nacht können wir uns auf eine Temperatur von etwa 19,56°C gefasst machen.

Das Gefühl liegt in der Luft – Gefühlte Temperaturen

Die tatsächlich gemessene Temperatur gibt oftmals nicht das gesamte Bild wieder. Die gefühlte Temperatur, bekannt auch als "Windchill Temperatur", kommt hier ins Spiel. Sie hilft uns dabei, das Wetter besser zu verstehen. Am kommenden 28. September beträgt die gefühlte Temperatur in Port d'Andratx morgens etwa 19,29°C, tagsüber 19,81°C, am Nachmittag 19,89°C und in der Nacht werden wir uns bei etwa 19,06°C fühlen. Das sind noch komfortablere Temperaturen!

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind - das Trio der Wetterkomponenten

Betrachtet man die atmosphärischen Bedingungen, so wird der Luftdruck bei 1022 hPa liegen. Die Luftfeuchtigkeit wird etwa 58% betragen. Das ist eine moderate Rate und sollte keinen großen Einfluss auf unsere Komfortzone haben. Der Wind weht aus Richtung 7° mit einer Geschwindigkeit von 8,59m/s, die Böen werden Spitzenwerte bis zu 9,25m/s erreichen. Am Himmel dürfen wir mit einer Wolkendecke von 39% rechnen, und es besteht eine Regenwahrscheinlichkeit von 22%.

Nach diesem umfassenden Update sind Sie gut gerüstet, um Ihren Tag in Port d'Andratx am 28. September 2024 zu planen. Bleiben Sie dran, um weitere aktuelle Wetterinformationen zu erhalten!