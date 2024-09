In Santanyí auf Mallorca erwartet uns am 28. September 2024 ein Tag mit überwiegend bewölktem Himmel. Trotzdem sorgen die milden Temperaturen für ein angenehmes Klima. Der Wind weht leicht und die Regenwahrscheinlichkeit ist mit 3% recht gering. Begleiten Sie uns in die Welt der meteorologischen Phänomene und klimatologischen Schönheiten von Santanyí.

Temperaturausblick Zu Tagesanbruch starten wir mit 18.52ºC, gefolgt von einem Anstieg auf 21.48ºC zur Mittagszeit. Am Nachmittag erwartet uns eine Temperatur von etwa 20.35ºC. In der Nacht wird das Thermometer auf 19.4ºC sinken. Das gefühlte Klima Die gefühlten Temperaturen unterscheiden sich leicht von den tatsächlichen Werten. Am Morgen werden es sich wie 18.23ºC anfühlen, im Laufe des Tages steigt das gefühlte Thermometer auf etwa 21.17ºC, während es am Nachmittag auf gefühlte 20.01ºC absinkt. In der Nacht dürften wir uns bei gefühlten 19.2ºC wohlfühlen. Auch wenn die Temperaturen nicht übermäßig hoch sind, empfehlen wir immer noch genügend Wasseraufnahme und ein gutes Sonnenschutzmittel! Druck, Feuchtigkeit und Wind Die Wetterbedingungen werden durch einen atmosphärischen Druck von 1021 hPa bestimmt und die Luftfeuchtigkeit beträgt angenehme 57%. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 7.31m/s aus Richtung 53º wehen, wobei wir Böen von bis zu 7.95m/s erwarten können. Trotz der Wolkendecke von 63% bleibt das Wetter weitestgehend trocken, nur mit einer sehr geringen Regenwahrscheinlichkeit von 3%. Damit bleibt der Himmel von Santanyí das perfekte Bühnenbild für einen herrlichen Tag, reich an Natur und Freizeitmöglichkeiten. Wir erinnern Sie daran, dass das Wetter zu jeder Jahreszeit seinen Reiz hat und laden Sie ein, die Vielfalt und Schönheit von Santanyí in vollen Zügen zu genießen.