Die malerische Küstenstadt Cala Rajada auf unserer geliebten Insel Mallorca erwartet am 28. September 2024 leicht regnerisches Wetter. Trotz des leichten Regens bleiben die Temperaturen mild, mit einem erwarteten Minimum von 19.24ºC und einem Maximum von 21.22ºC. Die gute Nachricht für alle Bewohner und Besucher ist, dass der Regen das angenehme mediterrane Klima nicht wesentlich beeinträchtigen wird.

Temperaturverlauf: Morgen- bis Abend

In der Früh begrüßt uns Cala Rajada mit angenehmen 19.32ºC. Im Laufe des Tages steigt die Temperatur leicht an und erreicht ihren Höhepunkt bei 20.69ºC. Am Nachmittag erleben wir kaum einen merklichen Rückgang und können uns auf 20.36ºC freuen. Und selbst wenn die Sonne untergeht, bleibt die Temperatur immer noch bei milden 19.36ºC, optimal für einen gemütlichen Abendbummel.

Gefühlte Temperaturen: Für den persönlichen Komfort

Das Wohlbefinden hängt oft von den gefühlten Temperaturen ab. Morgenfrüh könnten Sie eine leichte Kühle mit 18.93ºC spüren. Mit Mittag wird sich diese auf angenehme 20.33ºC erholen. Am Nachmittag sind kaum Veränderungen zu spüren, das Thermometer zeigt 20.15ºC. Und wenn der Tag zur Neige geht, können Sie sich auf eine gefühlte Temperatur von 19.21ºC einstellen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Für die Details

Der atmosphärische Druck beträgt moderate 1022 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 58%. Für alle, die einen Spaziergang am Meer planen, wird der Wind mit einer Geschwindigkeit von 8.26m/s aus Richtung 49º wehen. Aber Vorsicht vor Böen, die eine Geschwindigkeit von 7.81 m/s erreichen können. Die Wolkendecke bleibt zum Großteil bestehen, mit 70% Bedeckung und einer hohen Regenwahrscheinlichkeit von 91%. Aber lassen Sie sich nicht abschrecken, auch ein leicht regnerischer Tag in Cala Rajada hat seinen ganz eigenen Charme.