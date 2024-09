Die malerische Stadt Sóller auf der Sonneninsel Mallorca erwartet am 29. September eher durchwachsenes Wetter mit leichtem Regen. Dennoch präsentieren sich die Temperaturen angenehm mild und sorgen für ein behagliches Klima. Die Wetterlage lässt sicherlich Raum für den einen oder anderen Spaziergang entlang des wundervollen Oranjenhaines, oder auch einen gemütlichen Kaffee im Trockenen - mit einer Packung Regenschutz, vorsichtshalber.

Temperaturen im Überblick

Die tiefste Temperatur des Tages wird mit etwa 16,29°C in den frühen Morgenstunden erwartet, steigt jedoch im Laufe des Tages auf ein Maximum von 22,79°C an. Insbesondere während der Tageszeit können wir uns also auf angenehme 22,22°C freuen. Der später Nachmittag kühlt sich moderat auf 20,98°C ab, und auch die Nacht bleibt mit 17,53°C verhältnismäßig mild.

Gefühlte Temperaturen

Trotz der leicht regnerischen Aussichten gestaltet sich das thermische Empfinden äußerst wohnlich. Morgens erleben wir ein Gefühl von 16,53°C, das im Laufe des Tages auf warme 21,99°C ansteigt. Auch der Nachmittag bietet mit einer gefühlten Temperatur von 20,83°C noch ausreichend Spielraum für Outdoor-Aktivitäten. In der Nacht bleibt das Thermometer stabil bei 17,53°C.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

An diesem Tag erwartet uns ein atmosphärischer Druck von 1024 hPa und eine moderate Luftfeuchtigkeit von 57%. Der Wind wird aller Voraussicht nach mit einer Geschwindigkeit von 2,83m/s aus Richtung 221° wehen. Böen können dabei Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 3,14m/s erreichen. Ein leichter Regen prägt den Tag, denn die Wolkendecke beträgt etwa 82% und die Niederschlagswahrscheinlichkeit 20%.