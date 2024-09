Wir erwarten in Port d'Andratx auf Mallorca für den 29. September 2024 überwiegend bewölkte Bedingungen. Die Temperaturen werden relativ mild bleiben, mit einem Durchschnittswert, der für diese Jahreszeit typisch ist. Die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 14%, und der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 4.9m/s aus dem Süden wehen. Die Wolkendecke beträgt 84%, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei angenehmen 71%.

Die Temperaturen in Port d'Andratx

Die minimale Temperatur für diesen Tag wird bei etwa 19.8ºC liegen, und es wird erwartet, dass sie im Laufe des Tages auf maximal 21.9ºC ansteigt. Am Morgen wird die Temperatur etwa 20.09ºC betragen, steigt zur Mittagszeit auf 21.39ºC an und erreicht nachmittags ihren Höchstwert von 21.73ºC. In der Nacht kühlt es sich auf etwa 21.08ºC ab.

Das gefühlte Wetter in Port d'Andratx

Das thermische Gefühl, also wie die Temperatur tatsächlich empfunden wird, wird im Verlauf des Tages relativ konstant bleiben. Morgens beträgt das gefühlte Wetter etwa 19.98ºC, steigt tagsüber auf 21.44ºC an, bleibt nachmittags bei etwa 21.73ºC und sinkt in der Nacht auf etwa 21.07ºC. Die Bewölkung trägt dazu bei, dass die Temperaturen trotz Sonne relativ mild bleiben.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind in Port d'Andratx

Der Atmosphärendruck beträgt 1024 hPa, was auf stabile Wetterbedingungen hindeutet. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 71%, was für ein angenehmes Gefühl sorgt, ohne dass es zu schwül wird. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 4.9m/s aus der Richtung 178º und kann in Böen auf bis zu 5m/s ansteigen. Trotz der Bewölkung ist also von einem eher ruhigen, milden Wetter auszugehen.