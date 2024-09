Liebe Mallorca-Enthusiasten und Sonnenanbeter, das Wetter in der schönen Bucht von Cala Rajada zeigt sich heute etwas ungewöhnlich. Der 29. September präsentiert sich mit leichtem Regen und kühleren Temperaturen als sonst zu dieser Jahreszeit. Der wolkenbedeckte Himmel sorgt für eine interessante Wetterlage im Spätsommer.

Temperaturen

Trotz des etwas bewölkten Himmels mit einer Wolkendecke von 80%, bleiben die Temperaturen in Cala Rajada angenehm warm. Die Tiefsttemperatur für den heutigen Tag liegt bei 18.57°C und die Höchsttemperatur erreicht 21.73°C. Am Morgen erwartet uns ein kühles 18.76°C, während der Tag auf ein warmes 21.28°C steigt. Der Nachmittag bleibt warm mit 21.42°C, während die Nacht auf ein angenehmes 20.14°C abkühlt.

Gefühlte Temperaturen

Trotz der kühleren Temperaturen liegt das thermische Gefühl etwas unter den tatsächlichen Werten. Morgens werden wir uns bei einem thermischen Gefühl von 18.26°C etwas frisch fühlen. Tagsüber steigt das Gefühl auf 20.95°C und bleibt am Nachmittag bei 21.24°C. In der Nacht fühlt es sich mit 19.93°C noch angenehm an.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Bei einem atmosphärischen Druck von 1024 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 57% ist das Wetter trotz des Regens immer noch angenehm. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 5.49m/s aus 180º und bringt Böen von bis zu 4.9m/s mit sich. Der Regen wird uns mit einer Wahrscheinlichkeit von 94% begleiten. Trotz des ungewohnten Wetters bleibt Cala Rajada ein Ort voller Schönheit und Charme. Ein idealer Ort, um den Regenschirm auszupacken und einen Spaziergang durch die idyllischen Straßen dieser kleinen Hafenstadt zu genießen.