Ein prächtiger Tag erwartet die Bewohner und Besucher von Palma de Mallorca am ersten Oktober dieses Jahres. Nur hier und da wird sich eine einsame Wolke am Himmel zeigen, ansonsten zieht die Sonne ihre Bahnen und lässt Palma in ihrem warmen Licht erstrahlen. Mit Temperaturen, die über den Tag zwischen milden 17 und angenehmen 24 Grad schwanken, können wir uns auf einen goldenen Herbsttag freuen.

Temperaturen zwischen Herbstfrisch und Spätsommerwarm Die Thermometer werden eine wohlüberlegte Choreographie an Temperaturen anzeigen, in denen sich die Übergangszeit von der Sommerhitze hin zur kühleren Jahreszeit widerspiegelt. Morgens, auch wenn die Sonne noch zaghaft ihre Strahlen aussendet, beginnen wir den Tag bei erfrischenden 17.33 Grad. Bis Mittag klettert das Quecksilber auf 24.17 Grad, bevor es dann am Nachmittag auf angenehme 22.08 Grad abkühlt. Und auch die Nacht begegnet uns mit milden 21.04 Grad. Unter der Haut: Gefühlte Temperaturen Aber wir wissen ja, der wahre Komfort zeigt sich nicht in den Zahlen, sondern wie man diese Temperaturen empfindet. Das heißt, obwohl unser Morgen bei 17.26 Grad beginnt, könnte es sich ein wenig kühler anfühlen. Tagsüber, wenn die Sonne auf ihren Höhepunkt zusteuert, empfinden wir die 24.05 Grad als erfrischend. Am Nachmittag und in die Nacht hinein, mit gefühlten Temperaturen von 22.12 und 21.18 Grad, dürften winddichte Jacken und wärmere Pullover im Gepäck bleiben. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Die unsichtbaren Mitspieler Schließlich spielen nicht nur Sonne und Temperatur in unserem Wetterorchester, sondern auch die atmosphärischen Charaktere wie Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind haben ihre wichtige Rolle. Mit einem atmosphärischen Druck von 1017 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 54 Prozent dürfen wir uns auf einen entspannten Tag freuen. Der Wind weht sanft mit einer Geschwindigkeit von 3.82m/s aus Richtung 198º und in Böen erreicht er 3.03m/s. Ein sanftes Lüftchen, das den perfekten mediterranen Herbsttag abrundet. Es besteht eine 0-prozentige Wahrscheinlichkeit für Regen, also genießen Sie den strahlend blauen Himmel über Palma. Lassen Sie sich von der markanten Mischung aus sommerlicher Wärme und herbstlicher Frische verzaubern, die den Oktober auf unserer schönen Insel zu etwas ganz Besonderem machen.