Wie jedes Jahr zu Beginn des Oktobers begrüßt uns Cala Millor mit einem herbstlich milden Klima und optimalen Bedingungen für einen ruhigen Urlaub. Am 01. Oktober 2024 wird der Himmel über Cala Millor von ein paar Wolken bedeckt sein, aber die Temperaturen bleiben angenehm. Auch wenn der Sommer seinen Zenith überschritten hat, hat das Wetter auf Mallorca immer noch viel zu bieten.

Temperaturen: Warme Tage, milde Nächte

Obwohl der Herbst auf der Insel angekommen ist, liegen die Temperaturen immer noch über dem, was wir von dieser Jahreszeit gewohnt sind. Die minimale Temperatur wird bei angenehmen 19.31ºC liegen und im Laufe des Tages auf bis zu 23.53ºC ansteigen. Am Morgen kann man mit 19.34ºC rechnen, während die Temperatur am Tag auf 22.87ºC, am Nachmittag auf 22.22ºC klettern und nachts bei 20.83ºC liegen wird.

Gefühlte Temperaturen: Ein angenehmer Herbsttag

Die gefühlten Temperaturen werden dem tatsächlichen Wert sehr nahe kommen. Morgens werden Sie 19.29ºC fühlen, über den Tag verteilt 22.78ºC, am Nachmittag 22.17ºC und in der Nacht 20.85ºC. Dies sollte für eine angenehme Atmosphäre sorgen, die zu ausgedehnten Spaziergängen am Strand oder durch die Altstadt von Cala Millor einlädt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Ideales Wetter zum Erkunden

Der Luftdruck wird bei 1016 hPa stabil bleiben, während die Luftfeuchtigkeit moderate 60% beträgt. Keine unangenehme Schwüle also! Für eine frische Brise sorgt ein Wind mit einer Geschwindigkeit von 4.99m/s aus Richtung 172º, mit Böen von bis zu 5.28m/s. Die geringe Wolkendecke mit 20% und die Regenwahrscheinlichkeit von 0 bürgen für einen fast wolkenfreien Himmel und so gut wie keine störenden Überraschungen.

Insgesamt verspricht der 1. Oktober 2024 in Cala Millor ein Tag mit angenehmen Bedingungen zu werden. Packen Sie Ihre Sachen und genießen Sie das herbstliche Wetter in diesem wundervollen mallorquinischen Ort. Bleiben Sie mit uns für weitere Updates und Prognosen in Verbindung!