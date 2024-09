Die malerische Ortschaft Port d'Andratx wird am 01. Oktober 2024 bei herrlichem Wetter wieder zum Leben erweckt. Nichts wirkt so willkommen wie die strahlende Sonne und ein laues Lüftchen. Die Wetterprognosen für diesen Tag versprechen eine fast wolkenfreie Landschaft und Winde mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 4.2m/s aus Richtung 176º. Die Besucher dürfen sich also auf einen angenehm milden, aber dennoch belebenden Wind freuen. Erfrischungen werden definitiv nicht nötig sein, es wird ein prächtiger Herbsttag erwartet, perfekt um durch die Straßen zu schlendern und die Schönheit dieses mediterranen Hafens zu genießen.

Temperaturen: Mildes Herbstklima

Die Mindesttemperatur für den Tag liegt bei angenehmen 20.26ºC, das Maximum steigt auf 22.86ºC. Mit solch milden Temperaturen können wir uns auf einen Tag freuen, der weder zu heiß noch zu kalt ist - ideal zum Einkaufen, Spazierengehen oder einfach nur zum Entspannen am Strand.

Gefühlte Temperaturen: Wärmer als erwartet

Wie wir alle wissen, kann die tatsächliche Temperatur verschieden von der gefühlten Temperatur sein. Hier in Port d'Andratx herrscht eine Wärmezunahme, die den Tag noch angenehmer macht. Die gefühlten Temperaturen liegen bei 20.41ºC am Morgen, 22.62ºC am Tag, 22.76ºC am Nachmittag und 22.59ºC in der Nacht. Diese sanfte Wärme wird die Haut kitzeln und den Tag zu einem wohligen Erlebnis machen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Alles im grünen Bereich

Zusätzlich zu unserer Berichterstattung über die Temperaturen sollten wir auch den atmosphärischen Druck nicht vergessen, der auf einem stabilen Niveau von 1017 hPa gehalten wird. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 67% und bleibt insgesamt angenehm. Last but not least, der Wind kommt mit 4.2m/s aus Richtung 176º und bei Böen erreicht er Geschwindigkeiten von 4.06m/s. Alles in allem stehen die Zeichen für einen angenehm milden Tag in unserem wunderschönen Port d'Andratx.

Es ist also wieder Zeit, das Beste aus unserem wundervollen Wetter hier in Port d'Andratx zu machen. Ob Sie nun einen schönen Strandtag verbringen möchten, durch die schmalen Gassen bummeln oder einfach nur bei einem Getränk am Hafen sitzen, dieses Wetter ist wie für Sie gemacht. Genießen Sie diesen prächtigen Herbsttag in vollen Zügen. Bis zum nächsten Mal!