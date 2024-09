Willkommen zurück zu unserer tagesaktuellen Wettervorhersage für das wunderschöne Santanyí im Herzen von Mallorca. Unser heutiges Highlight: Mäßige Bewölkung legt sich über den Himmel und wir begrüßen den 01. Oktober 2024 mit Temperaturen, die den Sommer noch ein wenig bei uns halten. Obwohl der Herbst offiziell begonnen hat, bleiben die warmen Tage weiterhin bestehen und sorgen für angenehme Temperaturen.

Temperaturschwankungen in Santanyí

Beginnen wir mit den Temperaturen: Die prognostizierte minimale Temperatur für heute liegt bei angenehmen 19.46ºC und steigt im Laufe des Tages auf eine maximale Temperatur von 23.5ºC. In den frühen Morgenstunden können wir mit ca. 19.51ºC rechnen, während das Thermometer gegen Mittag auf rund 23.31ºC klettert. Selbst am Nachmittag bleibt es mit 22.55ºC weiterhin warm und auch in der Nacht müssen wir nicht frieren, die Temperatur liegt bei etwa 21.36ºC.

Das Gefühl des Wetters

Und wie fühlt sich das Wetter heute an? Die gefühlten Temperaturen unterscheiden sich nur minimal von den tatsächlichen Werten. Morgens liegt das thermische Gefühl bei etwa 19.5ºC. Im Laufe des Tages steigt die gefühlte Temperatur auf 23.26ºC an, während sie am Nachmittag auf 22.53ºC abfällt. Bereiten Sie sich auf eine milde Nacht ein, mit einer gefühlten Temperatur von 21.48ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Kommen wir zu den weiteren Wettereinzelheiten: Wir haben einen atmosphärischen Druck von 1017 hPa und eine relative Luftfeuchtigkeit von 60%. Der Wind weht aus südlicher Richtung mit etwa 4.25m/s, wobei Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 3.76m/s zu erwarten sind. Trotz der Bewölkung von 30% bleibt die Regenwahrscheinlichkeit heute bei 0.

Wir hoffen, Sie genießen diesen mäßig bewölkten und angenehmen Herbsttag in Santanyí. Bleiben Sie dran und schauen Sie morgen wieder vorbei, um Ihre aktuellen Wetterinformationen zu erhalten!