Ein typisches "spätsommerliches" Wetter erwartet uns am heutigen 2. Oktober in Palma de Mallorca. Dabei dominieren überwiegend Wolken das Himmelsbild, aber Regenschauer stehen nicht auf der Tagesordnung. Mit Temperaturen, die je nach Tageszeit zwischen 20,22°C und 27,65°C variieren, präsentiert sich das Wetter von seiner milden Seite. Begleiten Sie uns auf eine ausführliche Durchsicht der heutigen Wetterverhältnisse.

Temperaturen: Von der Morgenfrische bis zur nächtlichen Milde

Die Tageswerte spannen einen Bogen von milden 20,22°C in den Morgenstunden über 26,94°C zur Mittagszeit bis auf 25,52°C im Nachmittag. Selbst die nächtliche Abkühlung bleibt moderat, mit erwarteten 23,06°C. Daher eignet sich der Tag ideal, um die Stadt zu erkunden oder einen gemütlichen Strandtag einzulegen. Vergessen Sie trotz der Bewölkung nicht, Ihre Sonnencreme zu verwenden!

Gefühlte Temperaturen: Angenehmes Klima den ganzen Tag

Einen Hauch wärmer als die tatsächlichen Werte muten die gefühlten Temperaturen an. Morgens weht uns ein mildes Lüftchen von 20,87°C entgegen, tagsüber steigt das Thermometer auf gefühlte 27,67°C und am Nachmittag kühlt es sich leicht auf 25,43°C ab. In der Nacht werden Sie 23,17°C auf der Haut spüren. Ein perfekter Tag also, um das angenehm milde mallorquinische Klima zu genießen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Leichter Wind und moderate Luftfeuchtigkeit

Die Atmosphäre präsentiert sich stabil mit einem Luftdruck von 1010 hPa und die Luftfeuchtigkeit hält sich mit 55% in einem gemäßigten Bereich. Ein leichter Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 3,68 m/s in Richtung 250° und könnte in Böen eine Stärke von bis zu 4,98 m/s erreichen. All das unter einer 73%igen Wolkendecke - ein ideales Wetterbild für einen Spaziergang an der frischen Luft.