Im schönen Sóller auf unserer geliebten Insel Mallorca erwartet uns am 02. Oktober überwiegend bewölktes Wetter. Trotz der Wolken verspricht der Tag angenehme Temperaturen, eine moderate Luftfeuchtigkeit und einen sanften Wind. Lasst uns einen genaueren Blick auf die Wetterdaten werfen.

Die Temperaturen des Tages

Der mildeste Teil des Tages wird der Morgen sein, mit einer erwarteten Temperatur von zarten 19.07°C. Im Laufe des Tages steigt das Thermometer auf 26.91°C an und fällt am Nachmittag auf eine noch immer angenehme Temperatur von 24.26°C. Zum Abend hin können wir uns auf eine frische, aber nicht zu kalte Nacht mit 22.29°C freuen. Trotz des bewölkten Himmels bietet der Tag ein breites Spektrum an Temperaturen, von minimalen 18.7ºC bis zu maximalen 27.11ºC.

Das gefühlte Wetter

Jeder, der schon einmal einen windigen Tag auf der Insel verbracht hat, weiß, dass die gefühlte Temperatur anders sein kann als die tatsächliche. Die gute Nachricht ist, dass die gefühlten Temperaturen dem tatsächlichen Thermometer recht nahe kommen. Morgens können wir mit einem thermischen Gefühl von 19.25ºC rechnen, während es am Tag auf 27.45ºC steigt. Am Nachmittag wird es sich bei 24.15ºC immer noch angenehm anfühlen und die Nacht verabschiedet sich mit milden 22.14ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Nun zu den weniger offensichtlichen, aber genauso wichtigen Aspekten des Wetters. Der atmosphärische Druck wird bei etwa 1011 hPa liegen, was für stabile Verhältnisse spricht. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 52%, was für die meisten unter uns als angenehm empfunden wird. Wir können uns auch auf eine sanfte Brise freuen. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von etwa 3.09m/s in etwa 286º Richtung und wird Böen von bis zu 4.43m/s erreichen.

Zusammenfassend kann man sagen, dass, trotz der bewölkten Vorhersage mit 75% Wolkendecke und einer Regenwahrscheinlichkeit von 0%, der 02. Oktober in Sóller ein angenehmer und gemütlicher Tag zu werden verspricht. Also genießt den Tag in all seiner Vielfalt, ob beim Durchstöbern der lokalen Geschäfte, einer Wanderung in der schönen Umgebung, oder beim gemütlichen Sitzen in einem der zahlreichen Cafés und Restaurants.