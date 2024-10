Die malerische Bucht von Cala Millor erwartet einen Tag voller Wolken am 2. Oktober 2024. Die Temperaturen liegen zwischen einem angenehmen Minimum von 19.64°C in den coolen Morgenstunden und einem moderaten Maximum von 23.46°C am Nachmittag. Die ist nicht zu heiß für Outdoor-Aktivitäten, auch wenn der Himmel hauptsächlich bedeckt ist.

Genauere Analyse der Temperaturen Beginnen wir den Tag mit einem Morgen, der voraussichtlich 19.68°C erreichen wird. Im Laufe des Tages wird die Quecksilbersäule auf angenehme 22.65°C klettern, um am Nachmittag einen leicht höheren Wert von 23.22°C zu zeigen. Bei Einbruch der Nacht können wir mit gemäßigten 22.44°C rechnen, perfekt für einen abendlichen Spaziergang am Strand. Gefühlte Temperaturen: Wahrnehmung ist relativ Genauso wichtig wie die tatsächlichen Temperaturen ist das gefühlte Temperaturniveau. Die morgendlichen 19.95°C laden zu einem frühen Start in den Tag ein, während die Tagestemperatur mit gemütlichen 22.77°C zum Entspannen anregt. Der Nachmittag erreicht gefühlte 23.5°C, während die Nacht mit 22.59°C eine willkommene Abkühlung bringt. Was man sonst noch wissen sollte: Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Die Bewölkungsrate liegt bei prognostizierten 80%, was ein überwiegend bewölktes Bild des Himmels zeichnet, die Regenwahrscheinlichkeit beträgt jedoch erfreulicherweise 0%. Der berechnete atmosphärische Druck beträgt 1011 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei vorhergesagten 69%. Ein leichter Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 5.23 m/s aus einer Richtung von 226° wehen, wobei in Böen Geschwindigkeitsspitzen von bis zu 8.94 m/s erreicht werden können. Wir hoffen, dass Sie trotz der Wolkendecke einen angenehmen Tag in Cala Millor verbringen und das einzig wahre Sonnenlicht Mallorcas genießen können.