Willkommen bei Ihrem ganz persönlichen Wetterbericht für Port d'Andratx an diesem 2. Oktober 2024. Lassen Sie sich von uns durch den Tag begleiten, von den frühen Morgenstunden bis tief in die Nacht. Wir blicken auf eine moderate Wolkendecke, mit einer Wahrscheinlichkeit für Regen von null Prozent. Sind Sie bereit für einen Tag, der überwiegend bewölkt, aber faszinierend trocken zu sein scheint?

Temperaturen: Ein Tag der Mäßigung

Wenn es um das Thermometer geht, zeigt sich der Tag von seiner gemäßigten Seite. Beginnend mit erfrischenden 22.29ºC am Morgen, steigt die Temperatur leicht auf 24.62ºC zu Mittag und kühlt wieder auf 23.99ºC zum Nachmittag hin ab. Für alle Nachteulen wird es nicht allzu kalt; die Temperaturen halten sich standhaft bei 23.58ºC in der Nacht.

Gefühlte Temperaturen: Ein sanfter Verlauf

Für alle, die wissen möchten, wie sich das Wetter tatsächlich anfühlt - insbesondere bei Wind -, beginnt der Tag mit gefühlten 22.74ºC am Morgen, steigt zu angenehmen 25.07ºC über Tag und kühlt sanft auf 24.19ºC nachmittags ab. Trotz der erwarteten Wolkendecke verspricht die Nacht mit gefühlten 23.9ºC eine gemütliche Zeit unter dem mallorquinischen Sternenhimmel.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Atmosphärische Bedingungen

Unser Wetter wird nicht nur von der Temperatur bestimmt. So dürfen wir heute einen atmosphärischen Druck von 1010 hPa sowie eine Luftfeuchtigkeit von 74 Prozent erwarten. Der Wind weht laut Prognose mit einer Geschwindigkeit von 5.66m/s in einer Ausrichtung von 204º, und Böen können Geschwindigkeiten von bis zu 6.28m/s erreichen. Trotz der Wolkendecke an diesem Tag bleiben wir trocken, da die Regenwahrscheinlichkeit 0 Prozent beträgt.

Zusammengefasst kann man sagen, dass der heutige Tag in Port d'Andratx ein überwiegend bewölkter und gemäßigter Tag wird. Die erwähnten Temperaturen und atmosphärischen Bedingungen sorgen für ein angenehmes Wetter ohne Überraschungen. Genießen Sie den Tag!