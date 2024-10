Ein überwiegend bewölkter Himmel erwartet uns in Santanyí am 02. Oktober 2024. Trotz der Wolkendecke dürfen wir uns auf angenehme Temperaturen freuen. Mit Mindesttemperaturen von 20.65ºC in den Morgenstunden und Höchstwerten von 25.5ºC am Mittag bietet der Tag ein ausgewogenes Wetterverhältnis. Der Wind zeigt sich von seiner sanftmütigen Seite, während der atmosphärische Druck und die Luftfeuchtigkeit stabile Verhältnisse versprechen.

Temperaturen im Detail Beginnen Sie den Tag mit einer frischen Brise. Die Temperatur am Morgen liegt bei 20.76ºC. Wir erwarten einen Tageshöchststand von 25ºC am Mittag, bevor die Temperaturen am Nachmittag auf 24.21ºC sinken. Ziehen Sie sich bei Einbruch der Dunkelheit etwas wärmer an, denn die Nachttemperaturen bleiben bei 22.96ºC. Gefühlte Temperaturen Die Temperaturwerte liegen deutlich unter der 30-Grad-Marke und das Gefühl auf der Haut sagt genau das aus. Am Morgen fühlt es sich mehr wie 21.19ºC an, während die Tagesmitte mit 25.25ºC verwöhnt. Im Laufe des Nachmittags erwarten wir gefühlte 24.44ºC und in der Nacht fühlt es sich wie 23.24ºC an. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Der atmosphärische Druck liegt bei 1010 hPa, ein Zeichen für stabile, angenehme Bedingungen. Veränderungen könnten sich jedoch in Form von Winden von 5.04m/s aus Richtung 256º zeigen. Böen könnten eine Geschwindigkeit von 7.99m/s erreichen. Die Luftfeuchtigkeit seigt sich bei 65%, eine erfrischende Abwechslung nach den trockenen Sommermonaten. Die Wolkendecke erstreckt sich über 67% des Himmels. Die Regenwahrscheinlichkeit bleibt jedoch bei 0 und lässt den Schirm im Haus!