Freunde von milden Temperaturen und leichter Bewölkung werden den 02. Oktober in Santa Ponsa zu schätzen wissen. Das Wetter wird überwiegend bewölkt sein, mit einer Wolkendecke von 71%, aber keine Sorge, die Regenwahrscheinlichkeit bleibt bei 0. Ein leichter Wind wird durch die Straßen wehen, während Sie die angenehm warmen Temperaturen genießen können, die dieses gemäßigte Klima zu bieten hat.

Tägliche Temperaturen

Die Temperaturen für diesen speziellen Tag variieren in einem angenehmen Bereich. Bereiten Sie sich auf eine minimale Temperatur von 21.17ºC und eine maximale Temperatur von 26.32ºC vor. Während die Temperaturen am Morgen auf etwa 21.48ºC ansteigen, erreichen sie ihren Höhepunkt bei 25.76ºC um die Mittagszeit. Der Nachmittag bringt etwas kühlere Temperaturen von etwa 24.49ºC und für die Nachtstunden können Sie Temperaturen von etwa 23.27ºC erwarten.

Gefühlte Temperaturen

Die gefühlten Temperaturen für den Tag sind ebenfalls ein entscheidender Faktor für unser persönliches Wohlbefinden. Am Morgen fühlen sich die 21.48ºC eher wie 21.93ºC an, während Sie tagsüber bei 25.76ºC ein thermisches Gefühl von 26.06ºC erleben werden. Für den Nachmittag rechnen wir mit einer gefühlten Temperatur von 24.56ºC und in der Nacht können Sie mit einer gefühlten Temperatur von 23.53ºC rechnen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Aber über die Temperaturen hinaus gibt es andere Wetterelemente, die den Tag prägen werden. Der atmosphärische Druck wird bei 1010 hPa liegen, und die Luftfeuchtigkeitsrate beträgt 64%. Der Wind ist allgegenwärtig. Er wird mit einer Geschwindigkeit von 4.57m/s aus Richtung 308º wehen, mit Windböen, die bis zu 5.3m/s erreichen können.

Ob Sie einen Spaziergang planen oder sich einfach nur auf Ihren Balkon setzen möchten, um den Tag in Santa Ponsa zu genießen, dieses Wetter bietet Ihnen die perfekte Kulisse. Also, genießen Sie den Tag in vollen Zügen und lassen Sie sich vom Wetter nicht beirren.